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李宇翔酸「喬王」 侯友宜怒回：不要胡說八道

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
面對民進黨新北市議員李宇翔的批評，侯友宜在回應時，撂下重話「沒有這回事，不要胡說八道」。記者張睿廷／攝影
面對民進黨新北市議員李宇翔的批評，侯友宜在回應時，撂下重話「沒有這回事，不要胡說八道」。記者張睿廷／攝影

新北市議會今日總質詢，民進黨新北市議員李宇翔猛攻新北市長侯友宜想參選總統又不敢明說，還在上班時間於市府喬立委選舉，甚至酸這不是500萬就可以喬掉的。侯友宜對此話疑似動怒，回擊「沒有這回事，不要胡說八道。」

李宇翔表示，侯友宜最近的談話就是「枵鬼假細膩」，想選總統又不敢表態，只敢用新北做大事來包裝。侯友宜說，只要與新北有關的事情，都會很關心，自己在新北13年，不只有義務、責任，更有感情。

李宇翔接著追問，國民黨如果在5月17日或5月24日徵召侯友宜參選總統，侯是否會說「Yes, I do」？侯友宜回，沒有所謂如果，如果該承擔責任，為國家、為人民多做事「我義無反顧」。

李宇翔提到，侯友宜上周參加土城三元宮活動，主委批評鴻海創辦人郭台銘的時候，反應很大，還拍主委示意別再說，不過主委拱侯的時候，侯友宜卻是面帶微笑，沒有反應，大家就是覺得這是「惺惺作態」。侯友宜不滿回應，這是在編故事，不要用這個汙辱人格，自己面對任何事情都可以微笑吧。

李宇翔最後提到，昨天有新聞說前立法院長王金平說現在有人頂替自己的「喬王」角色了，那個人被外界認為是侯友宜。侯回答，這次出來選舉的都跟雙北生活圈有關，這是一個團隊。

李宇翔聽到後批評，侯友宜在3月時竟然敢拿上班時間在市府為立委洪孟楷、市議員陳偉杰喬新北市第一選區黨內初選。侯友宜回，那天是與兩人在快下班的時間於市府談關於淡北道路議題。

李宇翔批，洪孟楷、陳偉杰都在臉書說謝謝市長侯友宜邀請，這是睜眼說瞎話，應該要對新北市民公然道歉。議員這可能500萬喬得掉，但喬立委可能要上千萬。侯友宜聽到此話，微微動怒，回批，「不要胡說八道，沒有這回事。」

侯友宜 李宇翔

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