聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨批賴清德是擋疫苗幫凶 民進黨：亂噴口水扭曲事實
鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄造勢，稱蔡英文總統曾派人要求他不准買疫苗，遭總統府駁斥；國民黨今點名副總統賴清德為高端疫苗背書，不是擋疫苗元凶至少也是幫凶。民進黨發言人張志豪痛批，台灣已進入疫後階段，國民黨還在亂噴政治口水，混淆視聽、扭曲事實，令人遺憾。
張志豪強調，民進黨政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，才能確保國人健康安全。政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無事實根據的不實謠言。
張志豪強調，中央根本沒有擋疫苗，又何來幫凶之說？國民黨在台灣疫情最嚴峻之時，全民團結拚防疫的期間，抵制中央支援，才應該要道歉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言