國民黨批賴清德是擋疫苗幫凶 民進黨：亂噴口水扭曲事實

鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄造勢，稱蔡英文總統曾派人要求他不准買疫苗，遭總統府駁斥；國民黨今點名副總統賴清德為高端疫苗背書，不是擋疫苗元凶至少也是幫凶。民進黨發言人張志豪痛批，台灣已進入疫後階段，國民黨還在亂噴政治口水，混淆視聽、扭曲事實，令人遺憾。

張志豪強調，民進黨政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，才能確保國人健康安全。政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無事實根據的不實謠言。

張志豪強調，中央根本沒有擋疫苗，又何來幫凶之說？國民黨在台灣疫情最嚴峻之時，全民團結拚防疫的期間，抵制中央支援，才應該要道歉。