快訊

東京西新井車站傳爆炸聲 咖啡罐突爆開...女子遭不明液體噴濺喊燙

影／糟糕！逢甲adidas店家「整排冷氣墜落」 下方8車全遭砸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨批賴清德是擋疫苗幫凶 民進黨：亂噴口水扭曲事實

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨點名副總統賴清德為高端疫苗背書，不是擋疫苗元凶至少也是幫凶。民進黨痛批，台灣已進入疫後階段，國民黨還在亂噴政治口水，混淆視聽、扭曲事實，令人遺憾。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
國民黨點名副總統賴清德為高端疫苗背書，不是擋疫苗元凶至少也是幫凶。民進黨痛批，台灣已進入疫後階段，國民黨還在亂噴政治口水，混淆視聽、扭曲事實，令人遺憾。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄造勢，稱蔡英文總統曾派人要求他不准買疫苗，遭總統府駁斥；國民黨今點名副總統賴清德高端疫苗背書，不是擋疫苗元凶至少也是幫凶。民進黨發言人張志豪痛批，台灣已進入疫後階段，國民黨還在亂噴政治口水，混淆視聽、扭曲事實，令人遺憾。

張志豪強調，民進黨政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，才能確保國人健康安全。政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無事實根據的不實謠言。

張志豪強調，中央根本沒有擋疫苗，又何來幫凶之說？國民黨在台灣疫情最嚴峻之時，全民團結拚防疫的期間，抵制中央支援，才應該要道歉。

高端疫苗 國民黨 民進黨 蔡英文 郭台銘 賴清德

延伸閱讀

藍指阻BNT疫苗應道歉 民進黨：根本沒擋何來幫凶說

郭台銘指高雄「演唱會經濟」養不活200萬人 綠委：思維停留在30年前

相關新聞

監委巡察新北市 提醒侯友宜應以市政、市民福祉為優先

監察院今天表示，監察委員王麗珍、趙永清5日赴新北市巡察，關切三鶯文創整合計畫、捷運三鶯線及三鶯大橋改建工程進度、鶯歌產業...

李宇翔酸「喬王」 侯友宜怒回：不要胡說八道

新北市議會今日總質詢，民進黨新北市議員李宇翔猛攻新北市長侯友宜想參選總統又不敢明說，還在上班時間於市府喬立委選舉，甚至酸...

最新民調／鏡電視申請案 64%民眾認政治力介入

國家通訊傳播委員會（NCC）日前審查鏡電視董監事變更與有線電視上架案，引發藍營抗爭。根據TVBS最新民調顯示，有64%民...

數位身分證喊卡全民埋單 柯：花10億元見證政府無能

民進黨主席賴清德擔任行政院長任內推動「數位身分證」，但因資安問題遲遲無法推進；數位身分證若中止，10億花費全由全民埋單，...

國民黨批賴清德是擋疫苗幫凶 民進黨：亂噴口水扭曲事實

鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄造勢，稱蔡英文總統曾派人要求他不准買疫苗，遭總統府駁斥；國民黨今點名副總統賴清德為高端疫苗...

時力：個資外洩是詐騙源頭 政府宣示打詐先做好基本功

時代力量發言人余佳蒨今天表示，去年九合一大選有17位候選人向中選會繳交的「公職候選人財產申報表」外流，連同家人個資也遭到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦