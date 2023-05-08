時力：個資外洩是詐騙源頭 政府宣示打詐先做好基本功

時代力量發言人余佳蒨今天表示，去年九合一大選有17位候選人向中選會繳交的「公職候選人財產申報表」外流，連同家人個資也遭到公開，個資外洩是詐騙源頭，請政府在宣示打詐之前，應該先做好基本功，正視政府自身的個資外洩問題，全面查核資安漏洞。

時代力量今天發布新聞稿指出，台灣公、私部門個資外洩頻傳，近期爆發去年大選有17位候選人向中選會繳交的「公職候選人財產申報表」外流，連同家人個資也遭到公開，請政府在宣示打詐升級前，先從源頭把基本功做好，把一再外流民眾個資的漏洞填補起來。

余佳蒨指出，目前有多達9縣市、總共17位候選人的財產申報資料遭到外洩，包括現任總統府秘書長林佳龍的配偶、子女個資也遭到公開，造成個人安全出現疑慮，中選會責無旁貸，比起空口譴責，加速檢視內部資安缺失、儘速填補漏洞才是更要緊的事情。

余佳蒨說，個資外洩是詐騙源頭，但是政府的源頭管理似乎出現大問題，行政院宣示將「打詐綱領」升級成1.5版，政府自身的個資外洩卻層出不窮，從去年內政部2300萬筆戶政資料遭駭、今年健保署前主秘盜賣健保個資、台北市派出所所長外洩個資給詐騙集團首腦，再到這次填給中選會的候選人個資外洩，政府的資安與打詐能力難免令人擔憂。

余佳蒨表示，過去資安有主管機關不清的問題，如今終於在數位發展部下設資安署，卻仍有層級過低和職權受限等疑慮，政府在宣示打詐之前，應該先做好基本功，正視自身的個資外洩問題，全面查核資安漏洞，從源頭遏止詐騙甚至是人身安全疑慮，別讓「資安即國安」淪為空洞的口號。