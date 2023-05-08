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接見薪傳獎得主 賴清德：民主道路上展現台灣文化自信

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天接見第26屆全球中華文化藝術薪傳獎得主暨大會幹部。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見第26屆全球中華文化藝術薪傳獎得主暨大會幹部。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見第26屆全球中華文化藝術薪傳獎得主暨大會幹部，他肯定得獎人在各文化藝術領域的專精與貢獻，期盼大家持續保存台灣的多元文化，讓台灣藝術與國際接軌，也讓國際社會更認識台灣、更支持台灣。他也期盼大家在民主的道路上，能夠展現台灣的文化自信。

賴清德致詞時首先代表蔡總統恭喜得獎人，並感謝大家在傳統藝術上的貢獻。他指出，台灣是個多元文化的國家，不管是有形或無形的文化，都需要政府跟民間共同保存、推廣及扎根。賴清德也感謝中華民國資深青商總會20多年來持續舉辦「全球中華文化藝術薪傳獎」，鼓勵文化藝術者為台灣持續創作，並且發揚光大。

賴清德提到，本屆終身奉獻獎得主陳吉山是台南相當知名的書法家。他任台南市長時期，曾連續多年邀請陳吉山春聯代筆。陳吉山不僅止於書法造詣，更融合劍道、國畫、西畫與音樂，創發「玄草」的書法體，今日能夠得獎，確實是實至名歸。

賴清德表示，中華文化藝術薪傳獎的得獎人都各有專精與貢獻，是他所敬佩的對象，也是年輕藝術家學習的榜樣。他希望政府、民間，以及個別的藝術家，都能共同合作，持續耕耘台灣的藝術園地，不僅保存台灣的多元文化，讓台灣藝術與國際接軌，也讓國際社會更認識台灣、更支持台灣。

賴清德認為，文化是根、科技是翅膀，台灣的科技產業很發達，將台灣人帶向國際，但如果科技能有文化的面貌，更能贏得國際社會對台灣的瞭解、欽佩與支持。他期盼大家在民主的道路上，能夠展現台灣的文化自信，「相信我們將來會走得更遠、更永續。」

賴清德 藝術家

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