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接見北美洲台商會總會 蔡英文鼓勵大家回台投資

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，她表示，持續深化台美合作關係，一定能為雙方人民創造更多福祉。政府會繼續努力提升台灣國際競爭力，請台商考慮回台投資。

蔡總統表示，上個月她完成疫情後第一次出訪，在過境美國期間，深刻地感受到美國僑界的熱情和影響力。現在台美關係這麼緊密深厚，台灣在國際的影響力能不斷提升，就是因為有大家的團結努力。不分海內外，一起為台灣拚外交。例如今年土耳其發生大地震，北美洲台灣商會聯合總會發揮台灣人良善的力量，快速募款協助賑災。

蔡總統指出，北美洲台商也積極在海外為台灣發聲。今年3月，特別組團拜訪各政黨的參、眾議員及美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），爭取更多台美經貿合作機會。

蔡總統提到，「台美21世紀貿易倡議」經過兩輪談判，已經取得很大的進展，雙邊也同意繼續溝通。接下來，期待在今年內完成這項貿易倡議的協商，並且進一步探索簽署自由貿易協定（FTA）的機會。台灣是美國第8大貿易夥伴，台美雙方在產業結構也有很好的互補性。如果能持續深化台美合作關係，一定能為雙方人民創造更多福祉。

蔡總統表示，政府會繼續努力，提升台灣的國際競爭力。她也要藉著這個機會，請大家在海外打拚之餘，也多多考慮回台投資。

蔡總統指出，現在，政府推動的「投資台灣三大方案」已經延長到2024年。截至目前，累計的投資金額已經超過2兆元。而且不只是台商回流，許多國際大廠也看好台灣的發展前景，包括荷商艾司摩爾（ASML）、德商默克（Merck），近年都分別啟動對台的最大投資案。

蔡總統說，未來台灣走向國際、跟世界接軌的腳步還要再加快。她要請大家在海外多多幫忙宣傳，讓更多人認識台灣，讓台灣的國際能見度和影響力愈來愈高。

美國 台商 競爭力

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