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綠議員攻國政 新北藍黨團：議會升級立法院 賴清德晾一旁

聯合報／ 記者劉懿萱張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影

新北市議會今總質詢，民進黨議員猛攻國政、兩岸議題。新北市國民黨團今酸，綠營這些問題，應該要由執政者副總統賴清德來回答，但綠營議員卻被自家人晾在一旁，恐怕會「孤單寂寞覺得冷」。

國民黨團書記長廖先翔說，民進黨議員讓新北市議會瞬間升級成立法院，所有問題都與國政有關。議員呂家愷也說，或許民進黨地方人士對於中央處理民生議題感到無力，包括缺蛋、缺藥以及物價飆漲，他強調在國政議題上，民進黨過去8年的表現慘不忍睹，還欠台灣人民「很多交代」。

呂家愷進一步說，感謝民進黨議員提醒國人，在民進黨長期執政下，我們到底只剩多少個邦交國，還讓過去穩定和平的臺海區域，不僅貿易交流處處碰壁，還變得危機四伏，他認為烏克蘭與俄羅斯長達一年的戰事，給臺灣的經驗應該是避戰，而不是挑起戰事。中央政府不檢討自已，永遠把責任推給對岸，更別忘了總統蔡英文過去新南向政策，推動8年的成果有多麼失敗；感謝民進黨議員選邊站，拋了一堆總統議題給侯友宜市長，殷切期盼希望他答覆，呂家愷直言，這麼多重大議題，民進黨基層卻忘了給賴清德發揮空間，不知此時此刻賴清德是不是孤單寂寞覺得冷。

呂家愷說，距離蔡英文總統提出的「2025非核家園」剩下不到2年，與其關心侯友宜的國政立場，民進黨內部是不是該開始準備「能源政策跳票」的說詞？他認為，議會殿堂中應優先關心地方民生議題，不要把議會當成自己的秀場，更別急於為了獲得賴清德的信賴，而不顧選民的期待，把「意識形態」帶到議會裡。

議員陳偉杰直言，不難想像他們對目前對中央政府的無奈，只好將重責大任寄望於侯友宜身上。黨團副書記長江怡臻則說，看到民進黨為了打侯友宜，連投影片都做得如此倉促，把國家打成「過家」，真的是「無心問政」的最佳典範。

新北市長侯友宜（中）上午進行市政總質詢，民進黨議員舉著手板，要求侯市長專心市政、拓展國際視野。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（中）上午進行市政總質詢，民進黨議員舉著手板，要求侯市長專心市政、拓展國際視野。記者侯永全／攝影

民進黨 議員

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