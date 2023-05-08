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數位身分證成爛尾樓 藍委：國家打詐隊成國家花錢隊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

數位身分證政策喊卡後，中央印製廠與廠商賠償金額兜不攏，本周將展開第5次協調。國民黨立委賴士葆今抨擊，數位身分證幾乎等於爛尾樓，要內政部盡快停損。至於是否還要繼續推動，內政部次長花敬群說，此政策現由政院主導，尚無結論。

行政院前院長賴清德任內推動換發數位身分證，因資安爭議難以續推，相關廠商向政府求償5.26億元，加上已採購機器和場地費及維持運轉的空調費用5.24億元，若協調破局，總計逾10億元費用將由全民埋單。

立法院財政委員會今安排「特殊傳染性肺炎特別預算執行情形」報告。賴士葆質詢時指出，錯誤的政策比貪汙更可怕，此政策是賴清德當院長時推的，立法院朝野反對、人民團體也反對，主推者後來是時任內政部長徐國勇，他走了，人走茶涼，結果行政院長陳建仁撿起來一副要推的樣子。

賴士葆指出，數位身分證政策已經花10億元，東元求償5.26億元，是討價還價才降下的數額，第5次協調東元也不一定會接受，說不定更多，這些費用卻是全民埋單。

花敬群答詢表示，New eID在全世界絕大多數國家都已經發行，台灣在智慧化國家或資安思考下，當然曾非常希望朝這個方向走；不過在發行過程中各界討論，確實有質疑，行政院正在由副院長召集跨部會討論。

賴士葆追問，何時會有結論？花敬群答，這是院在主導的政策，不敢講什麼時候會有結論。行政院工程會正在協調，最後協商結果應會在5.26億和1.9億元之間，不會再往上。

花敬群說，這個政策當時民眾和專業反對的前提是希望有專法，大家並非完全反對發行，而是要讓大家放心。

賴士葆表示，問題是百姓對內政部不放心，最近有民調指出，92%民眾接過詐騙簡訊或電話，5成民眾對政府打詐無感，行政院已經花14億打詐，現在又花13億推打詐1.5版，「國家打詐隊改成國家花錢隊還差不多。」

賴士葆也說，數位身分證以現在的時空環境不能推，希望第5次協調趕快停損。花敬群表示，他們會認真看待這個課題。

數位身分證 賴士葆 行政院

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