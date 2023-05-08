學者批選罷法修法違憲 陳水扁旁聽研討會避談兒子

前總統陳水扁之子陳致中涉洗錢罪遭判刑定讞，恐終身喪失參政權，親綠智庫今天邀集多位法學專家出面痛批行政院修法版本「粗糙違憲」，陳水扁也專程北上參與2小時會議，坐在台下抄筆記。

由高雄市議員陳致中擔任執行長的新台灣國策智庫今天舉行「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，多位學者在會中質疑，違反「洗錢防制法」者終身不得參選的規定違憲，呼籲政院應立刻撤回送交立院審查的修法草案。

陳水扁日前甫北上到總統府為陳致中請願，他今天一早再度現身研討會，但不願發表任何意見，他表示今天是以「陳記者」身分來旁聽學者專家高見，不談兒子個案，面對記者再三追問，他僅拱手表示「拜託各位有牌照記者，不要問我這位沒牌照記者。」

今天出席學者者包括民進黨立委莊瑞雄、台大法律系退休教授陳志龍、前銓敘部長朱武獻、前考試委員張正修、公督盟理事長曾建元、律師江榮祥、真理大學法律系教授吳景欽、真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫等。

莊瑞雄表示，明天立院將協商公職人員選罷法修正草案，很多立委持保留態度，他曾詢問內政部為何要把洗錢防制法放入該草案，得到答案是要跟正副總統選罷法一致，但選村里長跟選總統的門檻不該一樣，且洗錢樣態實在太多，例如有人只是被騙當老闆的人頭帳戶，即使輕判也永不得參選，顯然有違比例原則。

莊瑞雄說，許多犯其他重罪的人仍可繼續當立委，非常不合理，「例如為何國民黨的傅崑萁可以繼續當立委，陳致中以後連里長都不能選？」不過他強調這並非「陳致中條款」，原住民立委審查時也曾表達，修法通過將不利有前科的原民青年參政。

朱武獻直言，「這法案是由行政院提案應該打屁股」，該法案絕對違憲，司法院也完全沒有盡責提出意見，法案內容非常粗糙，裡面還規定涉入某些犯罪，連判決尚未確定都要褫奪公權，這根本違反「無罪推定」的基本法理。

被問到是否曾透過私下管道與政院溝通，朱武獻表示，行政院可以主導並影響執政黨立委，不要通過該法案，不需要學者透過管道私下去溝通，他認為行政院應該踩緊急煞車，由政院跟民進黨立委溝通一下就好。

陳俐甫認為，行政院可能是著眼效能主義，希望透過司法改革，回應當前社會期待解決的問題，行政院動機不是不好，但不應一舉規定凡觸犯洗錢防制法就終身不能選，「老實說這就是集權的危險，太不審慎、太不重視人權。」

張正修表示，民進黨一向自稱尊重民主法治，提出這種草案讓他嚇一跳，26條修正案絕對無法通過違憲審查，未來有人打憲法官司，一定會徹底失敗。

陳志龍表示，參政權是受憲法保護， 如果立法的法理空洞無依據， 牴觸基本權保障、權力分立原則，「全台所有法律系都要關門」，他呼籲絕對不能通過這項不自由、不民主、不法治、不人權的「四不」立法。

立法院內政委員會4月中旬初審「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯「洗錢防制法」經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商；倘若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。

陳水扁2日前往總統府前請願，批評涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，完全誤解立法宗旨。總統府表示，尊重立法院的議事與討論，不評論也不涉入司法個案。