記錄他人進出投票所擬關1年 綠委要求明確化犯罪樣態

立法院內政委員會日前初審通過「公職人員選舉罷免法」修正草案，增訂無故在投票所外拍攝他人進出，最高可處1年有期徒刑，民進黨立委王美惠今天表示，內政部、中選會應該會同有關機關在明年大選前將犯罪樣態明確化，並且針對選務與執法人員做好勤前教育。

立法院內政委員會在今年5月3日初審通過「公職人員選舉罷免法」第108條修正草案，增訂無故在投票所外，拍攝、紀錄或以他法標定他人進出投票所，經制止仍為之者，處1年以下有期徒刑或最高1萬5000元罰金。

民進黨立委莊瑞雄、王美惠、羅美玲上午在立法院舉行「端正選風，還給選民行使投票權自由」記者會，討論未來如何進一步完善機制、端正選風，並且要求相關部會應該明確列舉違法樣態，保障民眾的投票自由。

莊瑞雄指出，過去常有在投開票所外疑似監攝、紀錄選民投票的行為發生，這些遊走灰色地帶的型式態樣多變，包括群聚在外泡茶、攝錄影器放在咖啡杯或花盆內，種種行為都讓選民無法自由行使投票權，心生懼疑。

莊瑞雄表示，未來在法案三讀通過以後，相關部會要有更周全的處理防範機制，例如在投開票所外，是否應該事先進行場域清查，防杜有心人士預先藏匿裝置錄攝影器。

莊瑞雄還說，現行法以30公尺規範不得阻擾、勸誘他人投票不投票行為，而錄攝影、紀錄則是以不得在投開票所外行使，對於部分開票所設置在校園教室中，法的距離限制是以教室開始計算，還是整間學校計算，內政部及中選會要再加以詳述明定。

羅美玲表示，經歷過層出不窮的違法監控案件，行政部門應該提供現場第一線的員警、投票所主任管理員及檢察單位明確、可以快速有效執行的執法SOP，方便執法人員在面對包括違法監控錄影在內的各種妨害投票的行為時，未來可以快速有效地排除。

羅美玲呼籲，行政院應該儘速召集中選會、檢警單位進行討論，務必在明年的總統及立委大選前擬定執法的SOP，同時還要進行人員的教育訓練，還給人民正常的選舉秩序。

王美惠指出，每次選舉都傳出有心人士在投開票所的現場，透過各種手段固票、監視民眾投票，造成很多民眾心生恐懼，而因為法律上僅做原則性的規定，導致第一線的執法人員不清楚構成違法的要件，所以在第一時間無法立即判斷，進而失去處理的時間。

王美惠認為，身為中央選務主管機關的內政部、中選會，應該依照權責主動會同法務部及有關單位，在明年的總統及立委選舉前，把相關犯罪樣態明確化，並且針對選務與執法人員做好勤前教育，不要讓第一線的人員在認定上出現困難，進而導致出現漏洞。