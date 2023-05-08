放寬日農藥草莓 國民黨團：台灣現在還是日本殖民地？

食藥署在日本交流協會要求開放農藥氟尼胺、克凡派後，著手研議預告開放，消息一出引發消費者不滿和草莓農抗議。國民黨立院黨團批評，蔡政府一方面推展無毒栽培、有機栽培，禁用致癌農藥，另一方面為了好日本，放寬農藥殘留容許量的日本草莓進口，難道台灣現在還是日本殖民地？

國民黨團今開記者會，邀請苗栗縣大湖鄉農會理事長、總幹事和青農，對蔡政府提出抗議。

國民黨總召曾銘宗表示，國民黨團提出三點疑問，請教蔡英文總統、行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲。一，為何要放寬農藥殘留標準？是日本政府施壓？還是蔡政府主動迎合示好？二，近期驗出多起超標案例，蔡政府竟然要放寬農藥殘留標準，置消費者健康權益於何地？三，蔡政府體貼日本農民，卻不照顧國內農民基本權益，政府對不起辛苦的農民。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，上周她發文給農委會所屬農業藥物毒物實驗所，要求回覆受食藥署委託「日本草莓農藥殘留克凡派、氟尼胺之風險評估」。農業藥物毒物實驗所回覆稱，「只是受託進行農藥殘留科學性評估，至於是否開放或訂定殘留容許量，係食藥署權責。」

謝衣鳯舉例，台灣葡萄的催芽劑使用2-氯乙醇，這是有毒的，也是早期普遍性用藥，農改所稱不會殘留在果實上，但在食安會議中，食藥署多次要求不得使用，即便農改所提出相關試驗報告、容許量結果，食藥署堅持不得使用。但是為何到了今天，日本要求克凡派、氟尼胺兩項使用在草莓的農藥容許量放寬，立刻要求農業藥物毒物實驗所進行實驗，並自行通過克凡派、氟尼胺許可量？

國民黨首席副書記長林思銘查閱食藥署邊境檢驗結果，2022年1至4月共查獲34批，共5665.15公斤日本草莓農藥超標，今年2023年1月至5月為止，也查獲24批，共4662.26公斤農藥超標。其中檢出超標的農藥包括氟尼胺、克凡派、賽果培、派滅淨、賽安勃、賜派滅、福拉比、Pyflubumide，共8種，有些甚至超標達11倍之多，「能想像每年5-6公噸毒草莓讓國人吃下肚的後果嗎？」

國民黨立委徐志榮表示，苗栗大湖、公館、獅潭、泰安等鄉鎮草莓農，相當嚴守農藥使用規定，對於農藥殘留非常謹慎，深怕一粒老鼠屎壞了一鍋粥。大湖等鄉鎮農會戰戰兢兢，包括農改場不定期抽查草莓，才能夠讓國人吃得安心。

苗栗縣大湖區農會理事長劉興政表示，克凡派、氟尼胺屬於中性農藥，在台灣根本不能使用，一旦開放日本含有這兩種農藥的草莓進口，對國內草莓產業沒有保障。苗栗縣大湖區農會推廣股股長胡智郎表示，鄉鎮區農會積極推動無毒栽培，政府卻又開放含有克凡派、氟尼胺的日本草莓進口，根本就是兩套標準，難道日本農民可以用有毒農藥，台灣農民就不行？