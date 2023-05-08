快訊

民航局調查星宇日本航機事件 張國煒「這原因」列調查對象之一

婆婆說「第一年不能線上報稅」要媳把稅單都給她 網點出「背後陰謀」

成田怪風打亂星宇張國煒完美佈局 圈內人：若「這航點」開下去恐更燒腦

確保投票自由 立委籲明定違法監票型態

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委莊瑞雄（中）等人8日呼籲法務部詳列監票違法樣態。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨立委莊瑞雄（中）等人8日呼籲法務部詳列監票違法樣態。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

法務部、內政部需列舉違法監票型態，才能確保民眾投票自由！」民進黨立委莊瑞雄、羅美玲與王美惠8日開記者會，呼籲法務部、內政部需詳列違法監票樣態，讓警察在選舉時能有效執法。莊瑞雄說，之前幾次選舉都有出現攝影機裝花盆、特定團體拍攝選民等狀況，政府要抓才能讓民眾安心投票。

制定SOP遏止不當監票

莊瑞雄表示，立法院近日初審通過《選罷法》第108條修正，無故拍他人進出投票所將可處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1.5萬元以下罰金，但後續在三讀通過後要如何完善執法機制，莊瑞雄呼籲法務部與內政部儘速制定SOP，以利警察執法，減少不當監票的亂象。

莊瑞雄說，之前台中第二選區的立委罷免案，還有南投第二選區立委補選，都有特定團體拍攝選民進出投開票所，或是將設備放在隱蔽處進行監視，但目前法律只規定以投票所30公尺範圍內「不得阻擾、勸誘他人投票或不投票行為」，而很多縣市都會在學校投票，30公尺要從教室還是學校來算，政府需要說清楚。

保障民眾投票自由

羅美玲表示，之前都有發生類似不當監票的狀況，但因為很難認定，所以警方在現場也很難執法，呼籲內政部要制定SOP。她強調，《憲法》第129條有保障民眾秘密投票的權利，政府應該加強對不當監票行為的取締，保障民眾權益。

莊瑞雄等人呼籲法務部、內政部也要會同中選會，於明年選舉前將相關犯罪樣態明確化，並對選務及執法人員作好勤前教育，才不會讓第一線人員在認定上出現困難。對此，法務部檢察司科長周元華回應說，會將無故錄影納入相關犯罪樣態。

【更多精采內容，詳見

投票 莊瑞雄 法務部

延伸閱讀

影／民眾投票遭監攝？立委呼籲修法還人民投票自由

陳致中入獄前扁家再出招 獨派智庫明辦選罷法研討會

何志偉原本民調贏「最後2天被翻盤」 郭正亮曝內幕：關鍵是他

何志偉按鈴提告 莊瑞雄：發動攻擊的人到處說別人抹黑

相關新聞

列席獨派聲援陳致中研討會 陳水扁：今天來上課充電

高雄市議員陳致中因洗錢罪將入獄，陳父前總統陳水扁不滿未來「選罷法」修法後將禁止「黑金槍毒」參與選舉，最近大動作抗議。今天...

台灣漸成美中衝突前沿 避免成為下一個烏克蘭 關鍵在「冷靜」

中共軍機艦侵擾台灣，越過台海中線或闖入防空識別區（ADIZ）已成常態。在近日，中共大型無人機亦開始繞行台灣。中共種種軍事行動看似針對台灣而來，實則劍指台灣背後以美國為首之歐美勢力。隨著美國與中共對於台海議題的話語交鋒漸增，台灣幾乎已成美中衝突的前沿，此即國際關注台海、深怕台灣變成「下一個烏克蘭」的主因。關鍵在於，台灣在美中的夾擊之下，有沒有自主空間向美中說「不」，避免成為「下一個烏克蘭」？

數位身分證成爛尾樓 藍委：國家打詐隊成國家花錢隊

數位身分證政策喊卡後，中央印製廠與廠商賠償金額兜不攏，本周將展開第5次協調。國民黨立委賴士葆今抨擊，數位身分證幾乎等於爛...

民眾黨團呼籲拒絕血汗外送 朝野共推外送專法

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會為外送員爭取勞權，呼籲全民拒絕血汗外送、專法儘速排審，朝野共推外送專法，盼外送平台管理暨從...

學者批選罷法修法違憲 陳水扁旁聽研討會避談兒子

前總統陳水扁之子陳致中涉洗錢罪遭判刑定讞，恐終身喪失參政權，親綠智庫今天邀集多位法學專家出面痛批行政院修法版本「粗糙違憲...

記錄他人進出投票所擬關1年 綠委要求明確化犯罪樣態

立法院內政委員會日前初審通過「公職人員選舉罷免法」修正草案，增訂無故在投票所外拍攝他人進出，最高可處1年有期徒刑，民進黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦