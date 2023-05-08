確保投票自由 立委籲明定違法監票型態

「法務部、內政部需列舉違法監票型態，才能確保民眾投票自由！」民進黨立委莊瑞雄、羅美玲與王美惠8日開記者會，呼籲法務部、內政部需詳列違法監票樣態，讓警察在選舉時能有效執法。莊瑞雄說，之前幾次選舉都有出現攝影機裝花盆、特定團體拍攝選民等狀況，政府要抓才能讓民眾安心投票。

制定SOP遏止不當監票

莊瑞雄表示，立法院近日初審通過《選罷法》第108條修正，無故拍他人進出投票所將可處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1.5萬元以下罰金，但後續在三讀通過後要如何完善執法機制，莊瑞雄呼籲法務部與內政部儘速制定SOP，以利警察執法，減少不當監票的亂象。

莊瑞雄說，之前台中第二選區的立委罷免案，還有南投第二選區立委補選，都有特定團體拍攝選民進出投開票所，或是將設備放在隱蔽處進行監視，但目前法律只規定以投票所30公尺範圍內「不得阻擾、勸誘他人投票或不投票行為」，而很多縣市都會在學校投票，30公尺要從教室還是學校來算，政府需要說清楚。

保障民眾投票自由

羅美玲表示，之前都有發生類似不當監票的狀況，但因為很難認定，所以警方在現場也很難執法，呼籲內政部要制定SOP。她強調，《憲法》第129條有保障民眾秘密投票的權利，政府應該加強對不當監票行為的取締，保障民眾權益。

莊瑞雄等人呼籲法務部、內政部也要會同中選會，於明年選舉前將相關犯罪樣態明確化，並對選務及執法人員作好勤前教育，才不會讓第一線人員在認定上出現困難。對此，法務部檢察司科長周元華回應說，會將無故錄影納入相關犯罪樣態。

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