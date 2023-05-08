立院初審通過增設國際事務處 掌理國際交流合作等事項

立法院司法及法制委員會今天初審通過「立法院組織法」部分條文修正草案，明定立法院未來將增設國際事務處，立法院秘書長林志嘉透露，立法院國際事務處設有4個科，總員額20人，希望能夠在本屆會期三讀通過。

有鑒於近年各國國會議員造訪立法院人數與次數明顯增多，游錫堃日前接受專訪時表示，期盼藉由修正「立法院組織法」增設國際事務處。立法院人士指出，國會能更彈性協助拓展與各國的外交情誼，比照各國國會成立國際事務處，有其迫切需要。

立法院司法及法制委員會今天審查「立法院組織法」部分條文修正草案，包括民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團皆各自提出黨團版本，並且邀請林志嘉等人列席備詢。

國民黨立委吳怡玎質詢時詢問，立法院現在負責國會外交事務的同仁有幾位，還有國際事務處預計的員額、大概的分工為何。

林志嘉說明，現在國會外交的相關業務主要由秘書處公關組負責，大概有8位成員，國際事務處總共分為4個科，包括國會交流科、國際合作科、國際傳播科及禮賓事務科，總員額為20位，全部都是專職的公務人員身份，所以不會有所謂的外國人或者實習生。

國民黨立委李德維質詢時表示，朝野黨團都支持這項修法，倘若未來修法通過後，國際事務處何時會成立，林志嘉答詢時說明，如果能夠在這個會期三讀通過，立法院就有法源可以籌備，最快下會期就會有國際事務處。

國民黨立委王鴻薇詢問，未來立法院成立國際事務處，每年會增加多少預算，立法院主計處人員表示，初估人事費約為新台幣3324萬元，林志嘉則說，維持現有的國會外交業務費用2260萬元，若有必要再逐步增加。

初審通過條文規定，立法院設國際事務處，掌理事項包括國際交流事項、國際合作事項、參與國際活動事項，還有關於立委籌組或參與國際團體事項、國會外交獎章及榮典的辦理事項、外賓與僑民的接待及傳譯事項、國際新聞傳播及輿情蒐集運用事項，以及其他有關國際事務事項。