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朱立倫：護理人力不足應修法 藍重返執政列最重要政策

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫出席「國際護師節 向全國護理人員致敬活動」。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫出席「國際護師節 向全國護理人員致敬活動」。記者曾原信／攝影

國際護師節將屆，國民黨今日由黨主席朱立倫向全國護理師護士公會代表獻上鮮花，表達謝意與敬意。朱立倫表示，護理人力長年不足，必須從根源的法律與行政措施來徹底解決。國民黨如果重返執政，將以此作為最重要的政策，一定要在法律及預算上保障護理人員。

國民黨今日上午舉辦「國際護師節 向全國護理人員致敬活動」。朱立倫指出，國際標準護病比應該是1比4至1比6為最佳；2021年全球護病比是1比7.7，而台灣目前則是1比8.6，顯示護理人員過勞嚴重，而護理人員辛勞得到的報酬卻非常低，台灣過勞之島、低薪之島最典型的呈現在護理人員身上。

朱立倫表示，執政當局說護理人員本來就是要為理想、為抱負，甚至覺得大家應該做功德，但事實上這是現實問題，否則年輕人為什麼願意報考護理系？即便報考了護理系，畢業後又有多少人願意留在領域當中？目前有執照的31萬多護理人員，實際上不到20萬在職場，變成許多社會資源的浪費。

朱立倫認為，優秀的護理人員無法在這個領域為民眾服務，面對這個嚴重的問題，除了國民黨智庫長期追蹤，他也請立法院黨團持續監督，一定要在法律及預算上保障護理人員。

國民黨醫療委員會蔡明忠主委指出，護理人員的不足，除了報考護理學系的人越來越少，護理人員的考照率也低到不行；護理人員離開職場的情況也相當嚴重，如何找回已經離開職場的護理人員是一大重點。另對於醫療暴力問題，如何減少職場暴力以及醫療的爭議，也是未來在立法上必須要做的。

中華民國護理師護士公會全國聯合會紀淑靜理事長建議，訂定三班護病比、提升護理人員薪資、提高就業率等，期盼執政者好好思考。此外，對於不時傳出醫療暴力問題，紀淑靜也強調，主張醫療法修法中加重罰則，減低醫護人員面對的風險。

朱立倫 國民黨 職場

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