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美炸台積電威嚇共軍武力犯台？邱國正：不會容許

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國防部長邱國正上午在立法院答詢前，回應美方曾傳出要炸毀台積電，邱國正表示國軍守土有責，我們國軍怎麼會容許這種狀況。記者蘇健忠／攝影
國防部長邱國正上午在立法院答詢前，回應美方曾傳出要炸毀台積電，邱國正表示國軍守土有責，我們國軍怎麼會容許這種狀況。記者蘇健忠／攝影

美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會上再度提出「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電」的想法。國防部長邱國正今受訪時表示，國軍守土有責，不會容許這種狀況，

米爾肯研究所（Milken Institute）日前舉辦全球論壇，莫頓在小組討論會指出，「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電。」

邱國正今至立法院時則表示，任何人要炸毀我國任何一項設施，就已逾越我方防衛規範，國軍守土有責，不會讓這種事情發生，他說，「守護國家、人民或者任何物資、戰略資源，這本來就一個責任，所以哪一個講要炸這個、炸那個，我們國軍怎麼會容許這種狀況呢？」

另外，中國無人機如果進到我國領空將視為「第一擊」，軍方會將無人機打下來？邱國正則表示，當初講過了，有一個範圍，（無人機）過來會有什麼反應，當然維護主權，不要太逾越了，都講得很清楚。

邱國正指出，航空器、航海器不管有人或無人，只要逾越這個都會處理，處理方法都有相關規定

邱國正 國軍 台積電

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