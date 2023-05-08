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國民黨：民進黨求戰 蔡賴體制錯誤路線成麻煩製造者2.0

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨發言人林家興。圖／國民黨提供
國民黨發言人林家興。圖／國民黨提供

針對民進黨主席賴清德稱民進黨的價值是「愛、和平、非暴力」、內政部長林右昌說「不要去渲染戰爭的恐懼」一語，國民黨發言人林家興今抨擊，準備讓人民上戰場的不正是民進黨政府嗎？民進黨若不放棄錯誤的「台獨」主張，堅持要做「麻煩製造者2.0」，將嚴重危害區域和平。

林家興表示，民進黨把交流對話促進和平者說成是綏靖、投降，處處升高衝突對立求戰、為台灣全民皆兵鋪路很暴力，這不正是蔡賴體制錯誤路線造就的苦果？，「恨、求戰、很暴力」的陰影將在台灣的上空縈繞不去。

林家興質疑，民進黨把追求和平說成卑躬屈膝，為了政治與選舉利益寧願製造衝突，堅持不放棄「台獨黨綱」恐讓區域緊張風險升溫，哪裡支持和平？過去試圖修「全動法」讓孩子上戰場，現以「平戰轉換」的名義疑要讓警察變成「第二陸軍」，還要召募青年加入義警民防，哪裡支持非暴力？

林家興抨擊，國防部長邱國正在立法院答詢時，就表示兩岸嚴峻情勢2年前若是B級，現已升到B+，可見連民進黨都認為兩岸緊張情勢持續上升。再加上意圖讓警察接受軍事訓練、發函油水電等單位擬定特種防護團實施計畫等，積極備戰又不放棄挑釁，不是自證在行動上渲染戰爭恐懼？

林家興指出，民進黨優先思考的不是如何避戰降溫保護人民，而是讓全民陷入衝突對立升高的戰爭風險之中。呼籲賴清德不要再創造新名詞或抄襲國民黨論述，應公開宣示放棄務實台獨、台獨黨綱等錯誤路線，別再當麻煩製造者製造對立與衝突，才真正有助於台灣及區域的愛與和平。

民進黨 林家興 台獨

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