林志嘉：立法院擴建不是玩假的 希望至少本屆決定地點

立法院秘書長林志嘉今天表示，立法院擴建不是玩假的，立法院已經成立擴建規劃暨監督委員會，召集人是立法院長游錫堃，希望至少能夠在本屆決定擴建地點，但是還是要看朝野立委的意志，因為立法院還是合議制。

立法院司法及法制委員會今天審查「立法院組織法」部分條文修正草案，邀請林志嘉等人列席備詢。國民黨立委吳怡玎質詢時提及，立法院擴建的議題已經討論過好幾屆，「國會擴建到底是講真的還是講假的」。

林志嘉說明，立法院即將成立擴建規劃暨監督委員會，預計在5月18日就會正式成立，擴建委員會將會由游錫堃擔任召集人，這是朝野協商的決定，其餘委員依照政黨比例由民進黨團推派6人、國民黨團推派4人、台灣民眾黨團及時代力量黨團各推派1人共同組成。

林志嘉說，有關諮詢委員先前提出的6個擴建地點，擴建規劃暨監督委員會將進行最後的評估，評估後還會交由院會做最後後的決定，希望這個會期至少能夠先決定地點，「所以這不是玩假的」，但是還是要看朝野黨團、所有立委的意志，因為立法院還是合議制。

國民黨立委王鴻薇質詢時詢問，立法院可能擴建的地點包括台北市中正紀念堂、空軍總部舊址、新北市土城看守所、台中市成功嶺營區、宜蘭縣中興文化創業園區及高鐵彰化車站特定區，哪一個地點比較可能會成功。

林志嘉則說，立法院認為中正紀念堂、空軍總部舊址及土城看守所最有可能，因為這3個地點獲得諮詢委員的的評分比較高，而諮詢委員主要是游錫堃聘請的外部人員，總共有超過20位諮詢委員，但是不包含立法委員。

民進黨立委吳琪銘質詢時表示，土城看守所的爭議相對較小，遇到的阻力也比較少，而且土城看守所的腹地有超過10公頃，現在已經確定要遷移，未來周邊會有2個交流道、3條捷運路網，交通便利性應該會比較符合。

吳琪銘認為，中正紀念堂不太可能再做改變，而空軍總部舊址還是有點問題，因此土城看守所的機會應該比較大，林志嘉則回應，「謝謝委員的建議跟提議，我們再到監督委員會去討論」。