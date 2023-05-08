快訊

2羚羊遇埋伏跳崖求生！躍起2m高遭母獅空中絕殺 同伴結局驚天逆轉

另一種西方左翼的反戰論：反美帝、也該反對俄國擴張

史上最大法拍登場！華映龍潭廠底價162億 超越「信義最貴停車場」

林志嘉：立法院擴建不是玩假的 希望至少本屆決定地點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院議場。本報資料照片
立法院議場。本報資料照片

立法院秘書長林志嘉今天表示，立法院擴建不是玩假的，立法院已經成立擴建規劃暨監督委員會，召集人是立法院長游錫堃，希望至少能夠在本屆決定擴建地點，但是還是要看朝野立委的意志，因為立法院還是合議制。

立法院司法及法制委員會今天審查「立法院組織法」部分條文修正草案，邀請林志嘉等人列席備詢。國民黨立委吳怡玎質詢時提及，立法院擴建的議題已經討論過好幾屆，「國會擴建到底是講真的還是講假的」。

林志嘉說明，立法院即將成立擴建規劃暨監督委員會，預計在5月18日就會正式成立，擴建委員會將會由游錫堃擔任召集人，這是朝野協商的決定，其餘委員依照政黨比例由民進黨團推派6人、國民黨團推派4人、台灣民眾黨團及時代力量黨團各推派1人共同組成。

林志嘉說，有關諮詢委員先前提出的6個擴建地點，擴建規劃暨監督委員會將進行最後的評估，評估後還會交由院會做最後後的決定，希望這個會期至少能夠先決定地點，「所以這不是玩假的」，但是還是要看朝野黨團、所有立委的意志，因為立法院還是合議制。

國民黨立委王鴻薇質詢時詢問，立法院可能擴建的地點包括台北市中正紀念堂、空軍總部舊址、新北市土城看守所、台中市成功嶺營區、宜蘭縣中興文化創業園區及高鐵彰化車站特定區，哪一個地點比較可能會成功。

林志嘉則說，立法院認為中正紀念堂、空軍總部舊址及土城看守所最有可能，因為這3個地點獲得諮詢委員的的評分比較高，而諮詢委員主要是游錫堃聘請的外部人員，總共有超過20位諮詢委員，但是不包含立法委員。

民進黨立委吳琪銘質詢時表示，土城看守所的爭議相對較小，遇到的阻力也比較少，而且土城看守所的腹地有超過10公頃，現在已經確定要遷移，未來周邊會有2個交流道、3條捷運路網，交通便利性應該會比較符合。

吳琪銘認為，中正紀念堂不太可能再做改變，而空軍總部舊址還是有點問題，因此土城看守所的機會應該比較大，林志嘉則回應，「謝謝委員的建議跟提議，我們再到監督委員會去討論」。

立法院 林志嘉

延伸閱讀

立院遷址成功嶺列第三 盧秀燕：台中應列首選 讓全國立委出席

日本自民黨青年局訪台 游錫堃拋蘇澳直航琉球與那國島

日本參院前議長山東昭子率團訪台 立法院長游錫堃接見

林金結開戰吳琪銘 新北土城、三峽雙強鼎立砲火猛

相關新聞

列席獨派聲援陳致中研討會 陳水扁：今天來上課充電

高雄市議員陳致中因洗錢罪將入獄，陳父前總統陳水扁不滿未來「選罷法」修法後將禁止「黑金槍毒」參與選舉，最近大動作抗議。今天...

林志嘉：立法院擴建不是玩假的 希望至少本屆決定地點

立法院秘書長林志嘉今天表示，立法院擴建不是玩假的，立法院已經成立擴建規劃暨監督委員會，召集人是立法院長游錫堃，希望至少能...

影／增列民眾投共刑事處罰？馮世寬：這是對老百姓不信任的行為

退輔會主委馮世寬上午前往立法院外交及國防委員會備詢，會前受訪針對因應有現役軍人簽署共軍打來不抵抗、效忠中共「誓約書」的行...

im.B龐式騙局恐冰山一角 網路借貸納金融監理不容怠惰

不動產借貸媒合平台im.B爆發吸金詐騙，金額達25億元，目前已經有四人羈押，其實這種民間融資手法並非創新，這類行業在中國大陸早台灣十年就蓬勃發展，到2018年掀起倒閉風潮更撼動大陸高層，但政府不僅沒有學到教訓，還被民代爆料官員參與該公司春酒等活動，如今東窗事發才急忙撇清「沒往來」，金管會等行政單位行政怠惰，導致數千國人受害，更是難辭其咎…

獨派智庫辦研討會聲援陳致中 陳水扁旁聽抄筆記

高雄市議員陳致中因洗錢罪將入獄，陳父前總統陳水扁不滿未來「選罷法」修法後將禁止「黑金槍毒」參與選舉，最近大動作抗議。今天...

陳水扁北上「採訪」研討會？ 台中監獄：同意他參加

高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑一年定讞，前總統陳水扁日前大動作北上向總統府、行政院、立法院黨團陳情，陳水扁今早宣布，上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦