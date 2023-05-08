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郭台銘質疑演唱會不足支撐高雄經濟 綠議員轟：如豆般視角否定高雄

聯合報／ 記者蔡容喬王慧瑛／高雄即時報導
鴻海創辦人郭台銘昨晚到高雄辦造勢晚會，他說，高雄最近風行演唱會經濟，這無法養活200萬人大城市，引發議論。記者劉學聖／攝影
鴻海創辦人郭台銘昨晚到高雄辦造勢晚會，他說，高雄最近風行演唱會經濟，這無法養活200萬人大城市，引發議論。記者劉學聖／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨晚到高雄辦造勢晚會，他說，過去半個月來高雄3趟，深刻感受到人民要的是安居樂業、國泰民安。郭也說，高雄最近風行演唱會經濟，這無法養活200萬人的大城市。綠營議員今天透過質詢、發臉書等方式群起猛攻，批郭台銘唱衰高雄、否定高雄。

郭台銘昨晚在造勢場合批評民進黨「選舉都是步數，拚經濟沒半步」，他說，高雄有很棒的重工業基礎，有港口、有機場、有高鐵等，高雄有條件能成為下世代的高科技中心，也提到高雄近期很熱的演唱會商機，還不足以支撐高雄經濟。

民進黨市議員林智鴻說，演唱會經濟背後的意義是歌手團體與歌迷們對城市轉型的肯定，郭董理應用正向視角來看待，卻用如豆般視角來否定高雄，這會得罪年輕人及觀光業，對選情沒有幫助。奉勸郭董用看好高雄的論調來打選戰，才有機會突破國民黨高層準備要提名侯友宜參選總統的僵局。

民進黨市議員邱俊憲、李柏毅等人也在今天教育部門質詢時，批郭台銘質疑高雄演唱會經濟是不理解高雄，也不懂年輕人的追星文化，邱俊憲說，以韓國天團BLACKPINK為例，來自世界各地的粉絲都來高雄參與演唱會，帶起的經濟效益及城市行銷能量非常可觀。

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