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獨派智庫辦研討會聲援陳致中 陳水扁旁聽抄筆記

聯合報／ 記者丘采薇余承翰／台北即時報導
前總統陳水扁今天北上參加「新台灣國策智庫」舉行的「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會。記者余承翰／攝影
前總統陳水扁今天北上參加「新台灣國策智庫」舉行的「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會。記者余承翰／攝影

高雄市議員陳致中因洗錢罪將入獄，陳父前總統陳水扁不滿未來「選罷法」修法後將禁止「黑金槍毒」參與選舉，最近大動作抗議。今天上午獨派色彩濃厚的「新台灣國策智庫」舉行「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，陳水扁也到場旁聽，與記者一起坐在觀眾席，不時做筆記。而今天多位出席的學者都批評該修法草案違憲，應該撤回提案。

去年九合一選舉結束之後，行政院推出選罷法修正草案，根據行政院版的草案，增列明定違反國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或洗錢防制法相關之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。此外，曾犯最輕本刑為7年以上有期徒刑之罪，並經判處10年以上有期徒刑之刑確定者，也不得參選。政院版草案推出後，立委也紛紛提出版本。

前考試委員張正修今天表示，此修法會導致每一個法官獨自判斷，如果政黨輪替，民進黨的人會「死了了」。司法應該讓人信賴，訂出來的法規才會有公信力。

前銓敘部長朱武獻今天表示，他看了草案是由立委羅致政跟何志偉提出，草擬出來很多法條都不成熟，「應該立法院不會過，不用太擔心，缺點太多了，條文內部也有矛盾。」

朱武獻說，選罷法當然可以規定限制某些犯罪，但終身不能參選是違背比例原則，若要修法，應該把歷年來褫奪公權的案例統統列出來，以中華民國法規實務上累積出來的經驗來評估，到底哪一個類型的犯罪應該判多少年，不能一竿子打翻一船人，參政是基本人權。

朱武獻說，如果一定要這樣定，那就應該去找具體資料再訂，這樣才對，不然這個法案會違憲。如果是立委自己連署，他也不意外，「如果是行政院推出的就不得了了」。他希望修法不要那麼粗糙，會產生違憲的結果，希望提案委員撤回。

獨派舉行「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會聲援陳致中。記者余承翰／攝影
獨派舉行「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會聲援陳致中。記者余承翰／攝影

陳水扁在「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會勤作筆記。記者余承翰／攝影
陳水扁在「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會勤作筆記。記者余承翰／攝影

前總統陳水扁今天北上參加「新台灣國策智庫」舉行的「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，和記者一起坐在旁聽席。記者余承翰／攝影
前總統陳水扁今天北上參加「新台灣國策智庫」舉行的「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，和記者一起坐在旁聽席。記者余承翰／攝影
前總統陳水扁今天北上參加「新台灣國策智庫」舉行的「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，和記者一起坐在旁聽席。記者余承翰／攝影
前總統陳水扁今天北上參加「新台灣國策智庫」舉行的「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，和記者一起坐在旁聽席。記者余承翰／攝影
前總統陳水扁今天北上參加「新台灣國策智庫」舉行的「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會。記者余承翰／攝影
前總統陳水扁今天北上參加「新台灣國策智庫」舉行的「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會。記者余承翰／攝影

選罷法 行政院 九合一選舉

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