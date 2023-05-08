郭高雄造勢萬人到場成最強候選人？ 侯友宜：尊重黨中央

鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在高雄舉辦首場造勢大會，不只萬人到場，議員也來。新北市長侯友宜今被問及，黨籍議員是否夾在中間、國民黨黨中央是否要求他與郭自提民調，以證自己是最強候選人？侯說，為台灣、為中華民國大家有共同的信念，大家一定會分進合擊、攜手合作，並尊重黨中央規畫與步驟。

侯友宜今上午赴議會備詢，被問及郭台銘昨日在高雄造勢萬人到場、議員也有到場，且這周還要到新北市，黨籍議員夾在中間？侯說，為台灣、為中華民國大家有共同的信念，大家一定會分進合擊、攜手合作， 來面對中華民國未來及這個地方的問題「鬥陣走、鬥陣拚」。

而黨籍議員是否要去周末郭的造勢，侯說，謝謝大家都關心這塊土地，愛這塊土地、關心這塊土地，不分你我、族群，甚至黨派，大家攜手合作。

媒體追問，國民黨中央是否要求侯跟郭，自提民調和黨員連署，證明自己是最強總統候選人？侯僅說，黨有他的規畫、步驟，「我還是尊重黨中央。」至於是否與民眾黨主席柯文哲藍白合，侯表示，要尊重柯的規畫，柯有自己的想法給予高度尊重。

另外，傳出新竹科技界大老宣明智今晚作東幫郭餐敘，象徵科技業挺郭，侯是否也要跟藍營立委約餐敘？侯說，其實都是老朋友，老朋友關心國事，要跟很多民意代表相聚會討論問題，他覺得大家是一起來討論問題。