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夠格當總統？綠議員問國政軍購 侯友宜：新北就像台灣

聯合報／ 記者劉懿萱張睿廷／新北即時報導
新北市議會總質詢，市長侯友宜今早赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市議會總質詢，市長侯友宜今早赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影

新北市議會總質詢，市長侯友宜今早赴議會備詢，被問及民進黨議員將質詢國際題、是否夠格參選總統？侯說，新北市是台灣的縮影，市政也是大家關心的事，永續的新北市就像永續的台灣，面對所有問題都要讓新北市大發展、更進一步。

媒體追問，民進黨議員將質詢問侯對於美國軍售台灣，是否跟三年前看法一樣，認為台灣要有自衛能力？侯說，台灣在印太連線中屬於第一島鏈，有責任穩定台海局勢，更重要凝聚全國民眾要團結一致，要有向心力，不分你我、族群甚至黨派，團結面對，所以國家進步最重要是島內凝聚所有共識。

另外，侯日前出手協調黨籍立委初選，前立法院長王金平稱很高興有人替代「喬王」稱號，侯說，其實雙北生活圈內，不管是游淑慧、張斯綱、陳重文，都是為雙北生活圈中為努力的非常積極、認真民意代表，他肯定大家為雙北生活圈努力做事團結在一起。

至於怎麼看「喬王」稱號？侯說，大家最重要的是攜手合作面對所有挑戰，讓生活圈會更好，一起努力。

2024大選 總統大選

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