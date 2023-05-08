獨派開研討會為陳致中發聲 陳水扁今早北上「旁聽」

高雄市議員陳致中因洗錢罪將入獄，陳父前總統陳水扁不滿未來「選罷法」修法後將禁止「黑金槍毒」參與選舉，形同斷了陳致中政治後路，上周前往總統府等多個中央機關請願。今天獨派色彩濃厚的「新台灣國策智庫」將於上午舉行「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，被視為為扁家發聲，稍早陳水扁也宣布將北上「旁聽」，引發關注。

陳致中預計於5月11日發監執行，但陳水扁認為，行政院版「選罷法」修法後，規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大；若立法就能決定誰不能參選，「乾脆把褫奪公權規定廢掉好了」。

據悉，政院版「選罷法」出爐後，陳水扁就注意到修法後將導致陳致中不能再選，因此私下向民進黨高層不停抗議，直到陳致中判刑定讞且確定必須坐牢，陳水扁動作更大，讓民進黨高層不堪其擾，不過所有陳水扁接觸過的高層都回應，「這件事沒辦法」。