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反對選罷法修法 陳水扁今突宣布將北上受訪

聯合報／ 記者王慧瑛吳佩玲／高雄即時報導
前總統陳水扁2日在凱道受訪。圖／報系資料照
前總統陳水扁2日在凱道受訪。圖／報系資料照

高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑一年定讞，前總統陳水扁日前大動作北上向總統府、行政院、立法院黨團陳情，陳水扁今早宣布，上午10點將親自參與「新台灣國策智庫」舉辦的研討會。

陳水扁質疑「公職人員選舉罷免法」草案限制曾觸犯「洗錢防制法」者，終身不能參選，無視更生保護，還違反比例原則。「新台灣國策智庫」研討會主題將涵蓋修法爭議，例如罪刑法定、不溯既往、比例原則等憲政爭議與基本人權。

立法院內政委員會初審「公職人員選舉罷免法」，條文中對於曾犯「洗錢防制法」經有罪判決確定者，終身不得參選的內容沒有共識，相關條文保留。

台灣國策智庫由陳致中任執行長，將舉行「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，邀請法學專家、學者討論。

陳水扁 洗錢

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