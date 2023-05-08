【專家之眼】台灣人無力感與不幸福的根源- 專制憲法

大概沒有人會認為台灣現在不是民主國家，可是我要說，台灣確實不是民主國家，儘管有選舉，但有選舉不等於是民主。簡單的說，民主國家的根本特徵不在選舉（儘管選舉是必要的），而是分權制衡。

都說中華民國憲法是五權憲法，哪裡是五權憲法，根本就是一權憲法，行政院、司法院、考試院、監察院的首長們全由總統提名，而立法院正副院長雖然是由立法委員互選產生，但只要執政黨掌握立法院多數，那麼，此時的正副院長也一定是由總統安排，這樣說來，五院高層都受到總統的指揮監督，這時候，還能說是五權憲法嗎？

即使立法院院長與總統不同黨，又能對總統的意志形成多大的制約呢？基本上不可能。因為所有的權力，特別是司法、檢調、國安，無一不是來自於總統。因此，台灣不能說是五權憲法，當然也不是西方的三權憲法，而是獨裁憲法。在台灣這樣的憲法之下，只能造就出獨裁者，這是為什麼台灣的總統總是無視民意、無法無天的根本原因，不全然是他們的個性使然，更多的是制度造成的。因此，不管蔡總統的後繼者是誰，只要不改憲法的核心部份，都一樣會是獨裁者，差別只是作惡程度而已。

根據目前台灣實施的憲法，台灣人民享有各種自由和權利：選舉、居住、遷徙、言論、講學、著作、出版、秘密通訊、信仰宗教、集會結社等各種自由，台灣人確實很自由，但前提是，再強調一遍，前提是，這些自由、基本人權必須不違反總統及其利害相關人的利益，而一旦違反了，這些人的基本自由、人權，包括法治全被丟一邊、被踐踏蹂躪，難道不是嗎？

由於憲法制度的設計，使得整個政府部門反客為主，欺凌人民，看一看現在的行政院是如何對待具有監督行政權的立法委員就可以推論，如果連在野的立法委員都可以被無視，那麼，一般人民那更是不放在眼裡，由此可以看出，台灣確實不是民主制度，而確實是獨裁制度，這是這套制度下所必然發生的結果。

看看我們的行政部門是如何的傲慢無知：去年，身為公廣集團的華視總經理莊豐嘉堂而皇之地直衝國民黨黨團，要求撤下華視與事實查核中心的合作預算檢討案，否則就要召開記者會讓國民黨好看，莊總藐視國會至此程度，難道這是他的本性？

獲頒傑出校友的衛福部長薛瑞元在出席嘉義高中校慶時致詞，立法院「什麼死人骨頭都有」。到底什麼樣的人是「傑出校友」？有錢有勢做大官就是了嗎？果真如此，那麼，那些惡貫滿盈的獨裁者所唸過的學校都以獨裁者為「傑出校友」，有如此價值錯亂的事嗎？

蘇貞昌當行政院長時，以言語攻擊國會議員蔣萬安，辱罵國會議員鄭麗文「不要臉」，完全不把國會放在眼裡，對於蘇貞昌的無理無禮，立法院長不只不制止，反要求立法委員加強質詢能力，種種證明，台灣至今還不是民主國家，而是獨裁國家，只有獨裁國家的官員才敢如此藐視背負民意的立法委員。請問，是誰借給了他們豹子膽？還是他們個人品行如此？是專制憲法養成了官員的傲慢無知。

至今，台灣人民的無力感、社會出現的種種不幸：虛偽、政治人物的惺惺作態、低落的公信力、流浪教師、無人聞問的失業貧困、高昂的房價、司法不公、槍聲四起、處處監控、環境污染、郭泰松事件、彭文正事件、文林苑都更爭議、南鐵東移爭議、張藥房大埔事件、社子島開發案、卡管案…無數的冤案爭議，人民的權益在哪裡？富人的錢乾淨嗎？得位正當嗎？今天的台灣與五十年前的台灣究竟是更公平了還是更不公平了？人民是更有希望了還是不抱希望了？人民的權利是更受保障了還是相反？都說台灣是民主國家，看看那些人民不應該受的苦難，就知道答案了。

如果真的要救台灣，其他改革都是次要的，換總統也沒用，就請廢除獨裁的台灣憲法，取消總統所擁有的司法、考試、監察有關的人事任命權，還給台灣人以真正的民主，而非只是四年一次的選舉權而已。