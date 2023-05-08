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柯文哲今天上午到台灣民眾黨部 登記2024總統提名

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲。 圖/聯合報系資料照
台灣民眾黨主席柯文哲。 圖/聯合報系資料照

國民黨總統提名初選「郭侯之爭」白熱化，即將進入最後倒數的攤牌階段，外界關注「藍白合」是否還有可能性？誰將披上藍袍參選2024總統，備受關注。鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在高雄市鳳山區舉辦國民黨總統初選造勢晚會，台灣民眾黨主席柯文哲預計今天上午九點半到台灣民眾黨中央黨部登記總統提名。

台灣民眾黨部上個月公告2024年黨內總統提名辦法，規定領表及登記日期至今天下午五點截止。柯文哲5月2日已請柯辦發言人陳智菡代為領表，今天上午會親自到台灣民眾黨部參與2024年第16任總統提名登記。

陳智菡5月2日代為領表時說，柯文哲5月20日會舉辦記者會，宣布投入2024年總統選舉，至於記者會地點，會從柯過去從政經驗、醫生背景等進行考量，「對台灣是個有意義的地方」。

今天也是台灣民眾黨2024年第11屆區域立委選舉提名領表及登記截止日，根據民眾黨上個月公告，欲登記區域立委提名者可到台灣民眾黨各選區所屬縣市黨部，或台灣民眾黨中央黨部領表、登記，並繳交資料、領表費用5萬元、作業費用15萬元、保證金15萬元。

柯文哲辦公室發言人陳智菡5月2日下午代柯文哲到民眾黨部領取黨內總統候選人參選表。 圖/民眾黨提供
柯文哲辦公室發言人陳智菡5月2日下午代柯文哲到民眾黨部領取黨內總統候選人參選表。 圖/民眾黨提供

台灣民眾黨 柯文哲 立委選舉

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