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郭台銘：政府不做的，阿明來做！一定勝過蔡英文賴清德

聯合報／ 記者徐如宜蔡容喬／高雄即時報導
郭台銘戴著招牌國旗帽，重申要和平，不要戰爭，「政府不做的，阿明來做！」他一定勝過蔡英文、賴清德。記者劉學聖／攝影
郭台銘戴著招牌國旗帽，重申要和平，不要戰爭，「政府不做的，阿明來做！」他一定勝過蔡英文、賴清德。記者劉學聖／攝影

郭台銘「為台為民 郭台銘」高雄首場造勢活動，今晚在鳳山登場，主持人宣布現場吸引兩萬民眾參加。郭台銘戴著招牌國旗帽，重申要和平，不要戰爭，「政府不做的，阿明來做！」他一定勝過蔡英文、賴清德。

郭台銘全程用台語說，民眾現在最擔心戰爭隨時會爆發，我們這一代的人曾經受過戰爭的威脅，共同花了幾十年的努力，終於為台灣爭取到和平。和平有多重要？沒有和平就沒有一切，一定要盡力維護和平。「咱的政府喜歡強調和平不是台灣單方面可以決定的」，對，但是別忘了，必須要靠兩方面、乃至於多方面的協調努力，才能維持和平，如果咱自己採取的是輕視和平、不斷挑釁的態度，怎麼可能和平？

「要和平，不要戰爭！」郭台銘說，備戰而不求戰，政府不了解人民心中的痛苦，一直幫民眾洗腦，要大家準備將子弟送到戰場上去，你們同意嗎？

郭台銘說，「和買疫苗一樣，政府不做的，阿明來做！」由他來爭取台灣的和平。多年來他在世界各地都有商界、政界的好友，他所看到的，不是簡單的中美衝突，他可以透過國際協商談判，維持台灣地位和確保台灣和平。「這方面我一定勝過蔡英文、勝過賴清德！」

郭台銘戴著招牌國旗帽，重申要和平，不要戰爭，「政府不做的，阿明來做！」他一定勝過蔡英文、賴清德。記者劉學聖／攝影
郭台銘戴著招牌國旗帽，重申要和平，不要戰爭，「政府不做的，阿明來做！」他一定勝過蔡英文、賴清德。記者劉學聖／攝影

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