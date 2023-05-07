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【重磅快評】林右昌啼笑皆非？渲染戰爭是民進黨的日常

聯合報／ 主筆室
最近中央啟動多元召募年輕民力政策，警政署發公文要求全國各警察局總動員，召募十八歲至四十歲的熱血青年，加入義警或民防行列。 圖為民安九號演習實兵演練。記者胡經周／攝影
最近中央啟動多元召募年輕民力政策，警政署發公文要求全國各警察局總動員，召募十八歲至四十歲的熱血青年，加入義警或民防行列。 圖為民安九號演習實兵演練。記者胡經周／攝影

警政署最近很忙，繼規劃擴編保二總隊並進行軍事訓練，接著又要官警上街頭召募青壯加入義警民防。藍營人士指蔡政府的邏輯是「戰爭一定會爆發」，民進黨是想打「戰爭牌」刺激選票；內政部長林右昌反唇相稽，指這個新聞讓他啼笑皆非，民防是本來就有的編制，不要去渲染戰爭的恐懼。但若檢視蔡政府延長兵役、全動法預告修正等連串作為，實在讓人笑不出來。

國防部今年農曆春節過後預告修正「全民防衛動員準備法」，由於草案內容新增防範戰時假訊息所設置的「訊息傳播動員準備方案」以及16歲以上學生動員造冊，引發爭議太大，社會瀰漫「全民皆兵」的氛圍，蔡政府評估更不利明年大選，緊急滅火喊卡，最後把責任推給軍方未事先向立法院報告，「不先溝通就是會出事！」，軍方只好鳴金收兵。

全動法受挫，蔡政府另謀他途，接著又把腦筋動警察身上。藍委爆料，蔡政府要藉組改之名要擴編保二總隊，並且進行軍事訓練，訓練內容包括各式兵器教練、手榴彈投擲，還有城鎮戰訓練，簡直就是要讓保二總隊變成「第二陸軍」，引發社會更大的質疑「難道戰爭快要打到島內？」

這個構想不敵輿論質疑，行政院代理發言人羅秉成只得表示，相關方案及訓練內容都還在研議中。而身為警察大家長的林右昌也不能保持緘默，他特別強調，警察不需要去從事軍事工作或行動。林右昌暫時安定警心，此案也暫時按下不表。

保二總隊軍事化的議題未冷，蔡政府又要警政署規畫召募青年加入義警民防，透過全國警察機關召募「熱血青年」加入民防義警行列，也要求油水電等國營事業單位進行民防團隊整編與訓練實施計畫。基層為了達標，第一線員警還要到車站等場所舉牌、發傳單，有如推銷員，引來注目。

藍營人士認為這些動作都是在為戰爭做準備，林右昌說啼笑皆非，因為民防的工作幾十年來都在做，世界各國也都在做，所以不要去渲染這種戰爭的恐懼。

只是，現實的情況是兩岸緊張，蔡政府無心也無力經營兩岸關係，卻只會精心計算刺激對岸換來的政治紅利，製造戰爭恐懼與不安氛圍，無疑是本小利大的策略，能做的就先做，例如軍購、延長教召及義務役，修全動法、保二總隊軍事化這種大事做不了， 就改從周邊的民防義務先來。

林右昌說這種說法是渲染戰爭的恐懼，但卻是廣大民眾的確實感受，而渲染戰爭的恐懼正是蔡政府沒有一天不在做的事啊！   

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