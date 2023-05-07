快訊

美債恐違約全球剉咧等 拜登與麥卡錫、共和黨領袖將會談

高雄食品工廠傳液態氨氣外洩 1男員工嗆傷現場已止漏

連環撞！紅牌騎士疑闖紅燈波及3機車 5傷者最小5歲、1命危

喝全糖遭趙少康批評 賴清德：若身體健康想吃甜是OK的

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天以民進黨主席身分參加民進黨性平部、新住民事務部主辦的「三明治新世代」親子園遊會。記者林伯東／攝影
副總統賴清德今天以民進黨主席身分參加民進黨性平部、新住民事務部主辦的「三明治新世代」親子園遊會。記者林伯東／攝影

副總統賴清德日前在社群透露他平常都喝全糖珍奶，被政論節目「少康戰情室」拿來討論，該節目來賓批評賴清德這個年紀喝全糖不健康，並指賴清德是為了討好年輕人及討好台南人。賴清德今天親自回應，他並不是鼓勵大家吃全糖，只是表達了他喝珍奶的情況，請大家理解，「如果身體都很健康，想吃甜是OK的，但如果有一點年紀，想要有健康的生活，或有慢性病，當然就不可以吃全糖。」

賴清德今天以民進黨主席身分參加民進黨性平部、新住民事務部主辦的「三明治新世代」親子園遊會，現場有許多新住民擺攤介紹家鄉美食，包括來自馬來西亞的拉茶及娘惹糕等，新住民事務部主任羅美玲特別介紹「有準備主席愛吃的甜食」。不過賴清德試吃之後，眾人問夠甜嗎？賴清德都回：「還好」。

賴清德說，他的確喜歡吃甜食，跑行程時也會買珍珠奶茶，而且是點全糖。他也化身「賴醫師」說明，許多人可能認為喝全糖珍奶會不健康，但糖尿病的原因是由於胰島素分泌不足，並不是糖吃多或吃過甜而引起，他強調，若本身就有糖尿病或慢性病如高血脂等，那就不能夠吃太甜，他並不是鼓勵大家喝全糖，他只是表達他喝珍奶的情況，請大家理解，如果身體都很健康，想吃甜是OK的，但如果有一點年紀，想要有健康的生活，或有慢性病，當然就不可以吃全糖。

今天現場邀請多個表演團體，包括「勵馨基金會」、「婦女救援基金會」、「偶素馬來妹」及「范姊越南料理」等設攤位宣傳婦女及新住民議題。

賴情德表示，三明治新世代擔當起家庭的重要責任，上有爸媽需要照顧，下有子女需要撫養。他也提到時下最熱門的台劇「人選之人，造浪者」中的一句台詞：「孩子的成長、家庭中瑣碎的事情，雖然都是小事，但也是台灣未來的大事」，他認為，這句台詞不僅代表台灣家庭所經歷的事，也正是國家所面對的事，他強調，未來會共同努力解決三明治世代所要面臨的問題。

賴清德也讚許民進黨新住民事務部主任，同時也是立法委員的羅美玲今天所穿的馬來西亞國服相當具有寓意，他建議羅美玲在國會質詢時應該也穿著國服。他表示，新住民委員在國會殿堂質詢最高行政首長時穿著國服，經由電視轉播，可以讓更多新住民了解，台灣是一個非常友善的社會，執政黨有新住民不分區立委，而新住民不分區立委在國會殿堂為新住民爭取權益，協助更多的新住民融入台灣這塊土地，意義相當非凡。

賴清德表示，此舉可以讓外國人感受到台灣是一個多元且美麗的國家。因為有新住民的加入，無論是第一代、第二代，亦或是外國朋友來到台灣，都豐富了台灣多元的文化，「愈多元、愈美麗；愈美麗、愈自信，也會成為一個最棒的國家。」

2024大選 總統大選

延伸閱讀

競選行程深入客家庄 賴清德：侵略者的和平不是真和平

賴清德直搗桃園中壢客庄參香 地方人士分析：鞏固基本盤

反共不反中？ 連勝文：話術無法掩飾把台灣帶入危險事實

賴清德兩岸立場論述與民進黨過去不同？郭台銘僅回8字

相關新聞

陳致中入獄前扁家再出招 獨派智庫明辦選罷法研討會

高雄市議員陳致中因洗錢罪定讞將入獄，陳致中父親陳水扁，是保外就醫的受刑人身分，上周前往總統府等多個中央機關請願。陳水扁批...

喝全糖遭趙少康批評 賴清德：若身體健康想吃甜是OK的

副總統賴清德日前在社群透露他平常都喝全糖珍奶，被政論節目「少康戰情室」拿來討論，該節目來賓批評賴清德這個年紀喝全糖不健康...

美援台5億軍火「免費的最貴」 莫忘過往失去政治自主教訓

美國要援助台灣5億軍火，不要錢的最貴，美國對外援助的同時，總是要介入對方內政，將對方變成他的藩屬一般的卑下地位。政府在國共內戰遷台後，因為接受美國軍事與經濟援助，美國處處干涉台灣的內政，連台灣推行兵役制度，美國都要施壓反對，美國也用斷絕援助為手段，箝制蔣中正總統對大陸的軍事行動，因為美援，台灣得到某些好處，但是失去了更多政治自主。

外交部歡迎巴拉圭衛福部長波爾巴 訪問中華民國

巴拉圭衛福部長波爾巴（Julio Borba）夫婦5月7日訪華，為期五天，外交部表示誠摯歡迎。

賴神放大絕／兩岸論述拿掉「抗中」「台獨」 賴清德如意算盤仍有隱憂

相較於國民黨2024總統人選陷入「侯郭之爭」，民進黨總統參選人賴清德早已啟動選戰模式，空陸戰並進。但對賴清德而言，兩岸論述能否被台灣民眾甚至美中雙方接受，將是順利走完2024最後一哩路的關鍵因素。據了解，賴陣營內部討論，為爭取更多中間選民支持讓選票極大化，未來將更強化賴清德與民進黨「和平保台」以及「反共不反中」論述。

加拿大「狂牛」叩關 何時才能吃到真正的經貿牛肉？

衛福部食藥署日前預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，因消費者保護團體表示，加拿大最近一起「狂牛症」（BSE）病例在2021年發生，揚言將呼籲消費者抵制。食藥署為此說明，加拿大牛肉早就開放進口了，只是先前開放的是30個月齡以下去骨、帶骨牛肉，現在擴大成全牛齡，並稱預告前有派專家到加拿大實地查察，認定開放全牛齡進口供國人食用後，國人罹腦病變的風險低，才預告開放。 親綠媒體、側翼還帶風向，指加拿大是對台友善國家，多次在國際場合幫台灣仗義直言，而且台加正在談判「投資促進及保障協議」（FIPA），可望在年底簽定，開放低風險的加拿大牛肉輸台，讓國人多一個進口牛肉選擇，又能為台加投資保障協議簽訂助力，何樂不為？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦