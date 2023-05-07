喝全糖遭趙少康批評 賴清德：若身體健康想吃甜是OK的

副總統賴清德日前在社群透露他平常都喝全糖珍奶，被政論節目「少康戰情室」拿來討論，該節目來賓批評賴清德這個年紀喝全糖不健康，並指賴清德是為了討好年輕人及討好台南人。賴清德今天親自回應，他並不是鼓勵大家吃全糖，只是表達了他喝珍奶的情況，請大家理解，「如果身體都很健康，想吃甜是OK的，但如果有一點年紀，想要有健康的生活，或有慢性病，當然就不可以吃全糖。」

賴清德今天以民進黨主席身分參加民進黨性平部、新住民事務部主辦的「三明治新世代」親子園遊會，現場有許多新住民擺攤介紹家鄉美食，包括來自馬來西亞的拉茶及娘惹糕等，新住民事務部主任羅美玲特別介紹「有準備主席愛吃的甜食」。不過賴清德試吃之後，眾人問夠甜嗎？賴清德都回：「還好」。

賴清德說，他的確喜歡吃甜食，跑行程時也會買珍珠奶茶，而且是點全糖。他也化身「賴醫師」說明，許多人可能認為喝全糖珍奶會不健康，但糖尿病的原因是由於胰島素分泌不足，並不是糖吃多或吃過甜而引起，他強調，若本身就有糖尿病或慢性病如高血脂等，那就不能夠吃太甜，他並不是鼓勵大家喝全糖，他只是表達他喝珍奶的情況，請大家理解，如果身體都很健康，想吃甜是OK的，但如果有一點年紀，想要有健康的生活，或有慢性病，當然就不可以吃全糖。

今天現場邀請多個表演團體，包括「勵馨基金會」、「婦女救援基金會」、「偶素馬來妹」及「范姊越南料理」等設攤位宣傳婦女及新住民議題。

賴情德表示，三明治新世代擔當起家庭的重要責任，上有爸媽需要照顧，下有子女需要撫養。他也提到時下最熱門的台劇「人選之人，造浪者」中的一句台詞：「孩子的成長、家庭中瑣碎的事情，雖然都是小事，但也是台灣未來的大事」，他認為，這句台詞不僅代表台灣家庭所經歷的事，也正是國家所面對的事，他強調，未來會共同努力解決三明治世代所要面臨的問題。

賴清德也讚許民進黨新住民事務部主任，同時也是立法委員的羅美玲今天所穿的馬來西亞國服相當具有寓意，他建議羅美玲在國會質詢時應該也穿著國服。他表示，新住民委員在國會殿堂質詢最高行政首長時穿著國服，經由電視轉播，可以讓更多新住民了解，台灣是一個非常友善的社會，執政黨有新住民不分區立委，而新住民不分區立委在國會殿堂為新住民爭取權益，協助更多的新住民融入台灣這塊土地，意義相當非凡。

賴清德表示，此舉可以讓外國人感受到台灣是一個多元且美麗的國家。因為有新住民的加入，無論是第一代、第二代，亦或是外國朋友來到台灣，都豐富了台灣多元的文化，「愈多元、愈美麗；愈美麗、愈自信，也會成為一個最棒的國家。」