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外交部歡迎巴拉圭衛福部長波爾巴 訪問中華民國

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
巴拉圭總統大選甫落幕，巴國衛福部長波爾巴（Julio Borba）夫婦預計於5月7日訪台，為期5日，外交部表示誠摯歡迎。圖／本報資料照
巴拉圭總統大選甫落幕，巴國衛福部長波爾巴（Julio Borba）夫婦預計於5月7日訪台，為期5日，外交部表示誠摯歡迎。圖／本報資料照

巴拉圭衛福部長波爾巴（Julio Borba）夫婦5月7日訪華，為期五天，外交部表示誠摯歡迎。

外交部指出，波爾巴與巴國衛福部國際關係司司長伊菈素絲塔（Cecilia Irazusta）等三人，5月7日至11日訪華。這是爾巴首度訪華，將拜會衛福部、中央健康保險署及國際合作發展基金會，接受外交部次長俞大㵢款宴，另將視察巴拉圭駐華大使館，參訪國泰綜合醫院、台大癌醫中心分院、台北101大樓、國立故宮博物院及台北孔廟等經文設施。

外交部表示，波爾巴為心臟外科醫師出身，具備中央及地方衛生單位完整行政資歷，2021年3月COVID-19疫情嚴峻之際，臨危受命接任衛福部長，成功管控疫情。波爾巴部長任內曾四度在世界衛生組織（WHO）相關會議為我執言，堅定支持台灣國際參與，堅信我國能對國際公衛議題，及全球人民健康福祉作出貢獻。

外交部說，中華民國與巴拉圭建交近66年，兩國在公共衛生領域攜手執行衛福部醫療照護品質提升計畫，將醫療資訊系統導入巴國191間公立醫療機構，大幅提升巴國醫療品質與看診效率，深獲巴國人民肯定。波爾巴將進一步加強兩國醫衛合作與交流，深入瞭解我國政經發展及醫衛成就。我國將與巴國持續合作，追求兩國人民的健康與福祉。

外交部 衛福部 巴拉圭

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