虐嬰案港湖再開戰 李彥秀批高嘉瑜只作秀：被抓包才氣噗噗

內湖虐嬰案引爆港湖立委選戰提前開打，立委高嘉瑜昨批議員李彥秀不監督市府，稱她早在2019年就要求北市府應將監視畫面雲端保存。李彥秀今上午到東湖五分市場拜票受訪反擊，表示高嘉瑜當立委三年多，兒少法修法一條條文都沒提過，批高嘉瑜「不要裝睡，不要裝睡的人叫不醒」，指高嘉瑜「只會作秀，窮到只能唱歌，選民心中自有一把尺。」

李彥秀今天在前立委柯志恩、議員李明賢陪同下到東湖五分市場發送康乃馨、拜票，對於高嘉瑜批李彥秀不監督北市府，卻惡意抹黑攻擊她，並稱虐嬰案議題的關注，是李彥秀跟進高嘉瑜。李彥秀今天受訪反批，她當立委時，就要求衛福部應修正行政命令，將所有托嬰影片應該上雲端備份，這些質詢要求高嘉瑜都可以查得到，批評高裝睡的人永遠叫不醒，要來挑戰應該把功課做清楚，不要被抓包才氣噗噗。

對於高嘉瑜稱李彥秀抹黑，李也反批，別人檢視她的時候就是政治籌碼，她檢視別人就是問政績效，名符其實的雙標瑜。

李彥秀也提到，正因虐嬰案件一而再、再而三發生，她第一時間也已經先請市長蔣萬安，明年台北市81所公辦民營托嬰中心，都應編列預算，將托嬰中心監視器影片都上網備查，若今年可以先動用二備金就可以先試辦，社會局也已經答應明天將編列預算全面公辦民營托嬰中心試辦。

但因這還是試辦，要正式實施還是需要中央修法行政命令，處理個資部分，呼籲執政的民進黨、高嘉瑜，若在乎家長心聲，在乎家長選票，請針對行政命令儘速修法。