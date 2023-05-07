賴清德直搗中壢客庄參香 地方人士分析：鞏固基本盤

副總統賴清德近日競選行程加溫，尤其近幾日行程著重於桃竹苗一帶，從3號前往桃園出席桃園企業聯合會晚宴，昨日新竹縣信賴台灣之友會成立，今日又前往南桃園廟宇參香，包括行政院副院長鄭文燦及民進黨公職也全程隨行。地方人士分析，鞏固客家基本盤，爭取更多客家族群支持。

據了解，副總統賴清德直搗赴中壢仁海宮、平鎮褒忠祠義民廟參香，吸引眾多支持者來現場應援，致詞時也有獲得許多支持者的回應，在仁海宮一度有香客參香，賴清德也特別禮讓參香。在義民廟時，還特地以客家話致詞，獲得許多客家族群支持者肯定，隨後前往大溪拜訪羅賴傅宗親會與宗親座談。

地方人士表示，支持者都已經有收到通知，桃園市信賴台灣之友會將於6月10日成立，預計將有千人加入。有別於以往對於賴清德重視南部的形象，近期頻繁規劃桃園行程，並拜訪親綠宮廟固樁，應該是想加強與客家支持者的連結，先鞏固基本盤，才能繼續爭取更多選民支持。