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反共不反中？ 連勝文：話術無法掩飾把台灣帶入危險事實

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨副主席連勝文（左二）今天說，不管用什麼話術都無法掩飾賴清德主張台獨，會把台灣帶入危險狀態的事實。圖／簡榮宗團隊提供
國民黨副主席連勝文（左二）今天說，不管用什麼話術都無法掩飾賴清德主張台獨，會把台灣帶入危險狀態的事實。圖／簡榮宗團隊提供

民進黨總統參選人賴清德兩岸政策受關注，傳將強化「反共不反中」論述，國民黨副主席連勝文今天說，務實的台獨終究是台獨，不管用什麼話術和文青的言語，都無法掩飾賴清德主張台獨，會把台灣帶入危險狀態的事實。

賴清德多次表達延續蔡英文總統「四個堅持」路線，以及「和平保台」立場。但政壇傳出賴陣營與兩岸與選戰策士近期正討論，強化賴清德與民進黨「反共不反中」的態度，爭取更多中間選民青睞。

連勝文今天到新北市汐止區出席活動時接受媒體訪問，針對「反共不反中」話題表示，美麗的騙子還是騙子，可愛的詐欺犯也還是詐欺犯，務實的台獨終究還是台獨。他認為只要主張台獨，甚至用各形各式方法的所謂漸進式台獨，都會造成台灣陷入困境，造成台灣兵凶戰危。

連勝文說，不管用什麼樣的話術，什麼樣文青的言語，其實都沒有辦法掩飾賴清德主張台獨，會把台灣帶入危險狀態這的事實。更何況如果要反共，其實要到大陸去，最好是買張飛機票，飛到北京、中南海前去反共，那才是真正的反共，才是真正的說到做到。

台獨 賴清德 連勝文

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