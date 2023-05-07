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吳思瑤社區唱跳拚勝選 點名女立委組立院BLACKPINK

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤到北投市場發放紅包袋，熱情與民眾互動。記者林伯東／攝影
民進黨立委吳思瑤到北投市場發放紅包袋，熱情與民眾互動。記者林伯東／攝影

民進黨立委吳思瑤今天表示，她昨天跟幾位台北市議員共同組成北投的BLACKPINK，希望用各種方式打一場高品質的選戰，她點名民進黨立委林楚茵邱議瑩林宜瑾等人，未來或許可以共同組成立法院的BLACKPINK。

吳思瑤上午出席天母里園遊會活動，她指出，昨天晚上是北投在新冠肺炎疫情後的首次大型廟會，看到這麼多民眾給她加油跟鼓勵，非常感動，也受到很大的振奮。

吳思瑤指出，在場所有的議員都主動要陪她起上台，她在現場的一陣起鬨下，要求她唱歌跳舞，她很開心能夠用歌聲跟大家同樂同歡，所以她就跟其他三位女議員又唱又跳，連主持人都笑稱這是北投BLACKPINK。

吳思瑤說，北投BLACKPINK昨天正式出道，黨內同志都力挺吳思瑤，大家用各種方式打一場高品質的選戰，不管是在跑行程，服務地方，或者是政策上中央跟地方的連結，相信北投天母的鄉親都會團結一心，守住珍貴的這一席，未來讓民進黨在台北市能夠立委過半。

吳思瑤表示，北投BLACKPINK獲得很大迴響，她未來會繼續在社區走跳，絕對沒有問題，我們唱跳沒有BLACKPINK好，但是我們走跳社區絕對跟BLACKPINK一樣有魅力，充滿熱情。

2024大選 立委選舉 吳思瑤 林楚茵 邱議瑩 林宜瑾 BLACKPINK

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