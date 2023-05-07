內政部海岸管理計畫通盤檢討 呈現台灣海岸現況及挑戰

1966年5月7日，台北市立圓山動物園的母獅「阿蘭」產後奶水不足，動物園特別準備肉雞讓阿蘭進補，阿蘭產下的小獅子只能暫時先吃奶瓶的牛奶或狗奶代替。 母獅阿蘭是1961年日本矢野馬戲團來台表演時，由其中一頭母獅生下，由於馬戲團不便處理，該團就把牠送給圓山動物園。阿蘭的身體十分嬌弱，只有60公斤，牠的另一半、公獅強養則有120公斤。阿蘭在5月4日生下了小獅子，是台灣光復後第一隻在圓山動物園內產子的獅子。

2023-05-07 09:00