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內政部海岸管理計畫通盤檢討 呈現台灣海岸現況及挑戰

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

內政部2020年起推動整體海岸管理計畫通盤檢討作業，以海岸資源保護、海岸災害防護、永續利用管理三面向為主軸，呈現台灣海岸既有狀況，以及可能面臨的衝擊與挑戰。

內政部研訂完成的整體海岸管理計畫第一次通盤檢討草案，去年3月1日起公開展覽30天，及舉辦四場公聽會後，提報內政部海岸管理審議會，再經專案小組會議討論，今年4月14日通過，提報行政院核定後公告實施。

營建署指出，這次通盤檢討延續原計畫核心精神，以海岸資源保護、海岸災害防護、永續利用管理三面向為主軸，呈現台灣海岸既有狀況，以及可能面臨的衝擊與挑戰，參考內政部海岸管理審議會歷次審議重點及歷年海岸管理委辦計畫研究成果，作為整體海岸管理政策研擬與推動的基礎，期盼透過通盤檢討作業，促進海岸健全管理及永續經營。

營建署說，整體海岸管理計畫第一次通盤檢討，委託海洋大學規畫，請經濟部協助提供海岸災害防護相關資料；通檢草案公開展覽期間結束後，依據各方意見舉行多場專家學者座談會及相關會議討論，重整草案後，才報請內政部海岸管理審議會審議。

整體海岸管理計畫第一次通盤檢討草案，已在內政部營建署網站公開https://www.cpami.gov.tw/（首頁∕營建署家族∕營建業務∕綜合計畫組∕海岸管理專區∕三、整體海岸管理計畫/肆、第1次通盤檢討辦理情形），歡迎民眾上網或下載詳閱完整內容。

內政部 行政院

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