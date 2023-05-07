陳建仁內閣上任3個月 態度較蘇揆開明

陳建仁內閣上任3個月以來，在媒體眼中看來，對於記者的管制減少，官員們也更樂意與記者互動，且態度比起在蘇內閣時期溫和不少；由於陳內閣短時間內推出很多有感法案，確已展現「溫暖堅韌」的特質。但不變的是，陳院長與蘇院長都太多官話，看不出有大破大立的企圖。

官員態度較開明

陳建仁內閣於2月上任，主打「溫暖堅韌」，相較於蘇內閣確實有比較「溫暖親民」，以院會後記者會為例，蘇內閣時期大多由次長出面應付記者，但在陳建仁時期，部長出席記者會的頻率已有上升，如經濟部長王美花、內政部長林右昌、教育部長潘文忠、文化部長史哲與交通部長王國材等人都常面對記者。

過去受疫情影響，蘇內閣記者會結束後，官員都直接離開，不會與記者互動，如今就有較多官員留下面對記者詢問，陳內閣成員的發言比起蘇內閣時期，雖然大多是同一批人，但態度都和緩不少，出席的官員對於記者的疑問也比較願意多作說明。

重要法案推動多

另外，陳內閣期間，法案推動的頻率也比較高，包括文化部打擊黃牛票、修《公視法》，衛福部推動《再生醫療雙法》，經濟部推動《再生能源發展條例》，海委會也有推動《海洋產業發展條例》等法案，在蘇內閣時期很難想像海委會有推出法案，陳內閣看起來似乎真的比較「溫暖堅韌」。

若以院長聯訪進行比較，蘇內閣時期因疫情管制嚴格，記者不能圍在院長周圍，但陳內閣上任後，記者就如疫情前一般，可在院長周圍或坐或蹲，進行聯訪。可惜細究內容，陳建仁與蘇貞昌都無法提供有亮點的溝通。

官式回答難安心

譬如，蘇貞昌回應媒體時，前面都一定會有「感謝在蔡總統領導下，國人同胞團結努力，業者各方面努力辛苦…」之類的起手式，才會回答記者的問題，而陳建仁則是「努力完成蔡總統所交付的四大任務，讓台灣變得更堅韌、更美好」等等開場白，民眾很容易聽膩。

政治人物面對媒體的問題閃躲難免，但如今台灣面臨缺水、缺電、缺蛋、缺藥等危機，台海兵凶戰危，美國軍購又多次延宕下，民眾充滿著焦慮，期待政府有想法、拿出具體策略解決問題。陳內閣雖比蘇內閣更願意面對媒體，但面對內外挑戰艱鉅，經濟負成長恐比預期高的恐懼氛圍，號稱「溫暖堅韌的陳內閣」，似乎無法展現作為、讓民眾更安心。

【更多精采內容，詳見 】