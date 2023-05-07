郭台銘連4場造勢今晚啟動 複製韓流三山盛況？助講大咖曝光

鴻海創辦人郭台銘力拚2024代表藍軍出征門票，一連4場大型造勢晚會，首場今晚在高雄，後天會到屏東，邀誰助講受矚目，據了解南投縣長許淑華9日會到屏東站台，今晚郭團隊想邀無黨籍立委高金素梅，高金是否現身仍有變數。

郭台銘今晚辦造勢晚會場地在鳳山區經武路與鳳仁路口，同一地點是4年多前是韓國瑜三山造勢鳳山場地點，頗有複製韓流三山造勢意味，主辦單位在現場擺近1萬張椅子，也主打國旗元素。

高雄場為何選擇這一場地，挺郭大將、前高雄縣長楊秋興說，原本考慮在夢時代旁台糖物流園區，當地交通位置較偏，遂改談鳳山區經武路這塊空地，這一空間目前由高雄客運租用，三地集團董事長鍾嘉村爽快答應，最後敲定這場地。

今晚主持人將是藝人郭子乾搭配高雄市議會總召陳美雅。楊秋興說，今天是郭台銘一連4場大型造勢首場，預計有來自全台各地的郭粉聚集，高雄郭粉也不少，不少挺郭議員、地方要角也幫忙號召及動員。

楊秋興說，郭最近勤跑高雄、屏東，證明郭在南台灣很有市場，「郭在高雄、屏東聲勢贏過其他參選人，若國民黨認為侯友宜才是最強母雞，就請他來南部試試水溫」。

「郭台銘毅力過人，求勝意志很強！」楊秋興表示，郭台銘上周逛高雄六合夜市原預計走1個多小時，最後逛4小時，郭雖然不擅長表達政治語言，但郭是能做事的人，很受基層認同。