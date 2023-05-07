快訊

港湖雙姝大戰高嘉瑜反擊 李彥秀再轟：連回嘴都像在說夢話

農曆3月運勢(下)／狗脫單有望、鼠怕破財！兩生肖「管好嘴巴」

獨／小抹香鯨送回大海志工歡送 苗栗擱淺基隆救援成功

港湖雙姝大戰高嘉瑜反擊 李彥秀再轟：連回嘴都像在說夢話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
港湖選戰，議員李彥秀今天再度批立委高嘉瑜，「不只在睡 連回嘴都像在陷眠（台語，說夢話）可憐啊！可悲啊！」本報資料照片
港湖選戰，議員李彥秀今天再度批立委高嘉瑜，「不只在睡 連回嘴都像在陷眠（台語，說夢話）可憐啊！可悲啊！」本報資料照片

台北市內湖托嬰中心爆虐童，引爆港湖選戰，國民黨議員李彥秀批民進黨立委高嘉瑜還在睡。高昨反擊，她在2019年就要求市府將監視畫面雲端保存，並痛批李彥秀任議員又不監督市府缺失。李彥秀今天再度批高嘉瑜，「不只在睡 連回嘴都像在陷眠（台語，說夢話）可憐啊！可悲啊！」

李彥秀今天也在臉書點出三點，批評高嘉瑜身為法律系高材生，擔任立法委員三年多，天天在作秀、常常鬧笑話也就算了，連基本法律常識都沒有，難道不覺得汗顏嗎？

李彥秀說，內湖私立托嬰中心不幸事件發生後，她幾乎天天關切社會局「擴大『試辦』公辦民營托嬰中心監視畫面雲端備份」進度，市府上周五已給正面回應。市府將目前「公辦民營托嬰中心監視畫面雲端備份」兩所試辦點，擴大為全市所有八十一所，所需經費超過一千萬元，若今年無法動支「第二預備金」，將在明年度編列預算辦理。對比高嘉瑜「疫情期間搞特權，回頭來攻擊認真做事的人，不羞愧嗎？」

另外，李彥秀也批評高嘉瑜法律、行政命令傻傻分不清楚：托嬰中心監視畫面之攝影與保存，受「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」規範，是「行政命令」層級，屬於行政部門職權。高嘉瑜身為法律系高材生，又當了三年立委，連最基本的法律、行政命令都傻傻分不清楚？愧對納稅人的血汗錢嗎？

李也提到，高嘉瑜三年立委都在睡嗎？法規不完備，新北市、台北市只能在「公辦民營」托嬰中心「試辦」雲端備份，難道私立托嬰中心的孩子不需要照顧嗎（北市還有近二百所私立托嬰中心）？事實上，現在出現虐童事件，絕大多數都是「私立托嬰中心」。民進黨完全執政七年，要修改法律、行政命令「易如反掌」。請問高擔任立委三年，為何不要求衛福部修改「行政命令」？為何不見高委員提出「強制雲端儲存」相關修法？

李彥秀批評，高嘉瑜慣用詭辯與作秀逃避責任，發現大事不妙，再用道歉與眼淚試圖脫身。也難怪被中間選民拋棄，被基層選民厭氣，被自己同志唾棄，還大言不慚自詡「孤勇者」！幼不幼稚？好不好笑？

李說，108年3月審查《兒少法》部分條文修正草案時，她不僅有提案，更在現場發言、積極溝通，最終提案獲得行政院與立院同仁支持，在院會三讀通過入法！用制度設計，降低虐童當事人再犯率！但「請問高委員，三年多立委任內，你有針對《兒少法》提過任何一條修正案嗎？沒有，沒有任何一條。」「沒做事就是沒做事，接受檢驗還生氣氣，這就是民進黨的傲慢，這就是高委員的嘴臉。」「2024架不適任作秀立委，全民一起來。」

2024大選 立委選舉 虐童 李彥秀 高嘉瑜

延伸閱讀

被酸投機貪得無厭 李彥秀、高嘉瑜隔空交火 點燃港湖之戰

影／侯友宜被指喬王 游淑慧開玩笑稱：要喬也只「這人」喬得動

綠港湖分裂？高嘉瑜：提名後徐國勇等人不會支持第三勢力

李彥秀轉戰立委 地方：港湖成藍綠搖擺區 中間選民是關鍵

相關新聞

港湖雙姝大戰高嘉瑜反擊 李彥秀再轟：連回嘴都像在說夢話

台北市內湖托嬰中心爆虐童，引爆港湖選戰，國民黨議員李彥秀批民進黨立委高嘉瑜還在睡。高昨反擊，她在2019年就要求市府將監...

侯友宜協調立委初選黨內立威 郭台銘恐輸在沒主場優勢

新北市長侯友宜再出手協調國民黨內初選，化解台北港湖雙姝大戰，原準備爭取提名的台北市議員游淑慧確定退出，禮讓同選區市議員李彥秀。侯友宜近期主動參與國民黨選務協調，一改過去「歲月靜好」作風，拉近與國民黨同志間的「遙遠距離」，顯然已準備好扮演最強母雞攻取2024大位。

美國務院高官指還沒敲定是否邀蔡總統赴美出席APEC 韓媒認為不排除

今年度亞太經合會（APEC）高峰會預定11月在舊金山舉行，東道主美國會否邀蔡英文總統親自赴美出席，打破自1993年以來的...

巴拉圭友台潘尼亞勝選 外交部長吳釗燮曝「可能訪台時間點」

總統蔡英文昨天與巴拉圭總統當選人潘尼亞電話會談祝賀當選，外交部長吳釗燮今天表示，將嘗試邀請潘尼亞訪台，「在就職之前就有可...

錢變小！17項民生物資漲7.35% 藍委轟官員不如AI機器人

行政院主計總處公布最新的消費者物價指數（CPI），4月CPI年增率達2.35%，有17項民生物資漲幅達7.35%。國民黨...

農業津貼補助綠委猛喊加碼 大選當前誰管財政紀律？

選舉一到，老農津貼加碼戲碼絕對不會缺席，補選勝出的南投縣民進黨立委蔡培慧，3月與多名黨籍立委呼籲政府加碼老農津貼金1000元，調整至每月8550元，完全不顧老農津貼已占農委會預算的46%；這還不夠，南部某綠委日前提議放寬天然災害救助作業要點，無視審計部糾正的四大濫發缺失，綠營選前大撒幣，真的是為照顧農民？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦