港湖雙姝大戰高嘉瑜反擊 李彥秀再轟：連回嘴都像在說夢話

台北市內湖托嬰中心爆虐童，引爆港湖選戰，國民黨議員李彥秀批民進黨立委高嘉瑜還在睡。高昨反擊，她在2019年就要求市府將監視畫面雲端保存，並痛批李彥秀任議員又不監督市府缺失。李彥秀今天再度批高嘉瑜，「不只在睡 連回嘴都像在陷眠（台語，說夢話）可憐啊！可悲啊！」

李彥秀今天也在臉書點出三點，批評高嘉瑜身為法律系高材生，擔任立法委員三年多，天天在作秀、常常鬧笑話也就算了，連基本法律常識都沒有，難道不覺得汗顏嗎？

李彥秀說，內湖私立托嬰中心不幸事件發生後，她幾乎天天關切社會局「擴大『試辦』公辦民營托嬰中心監視畫面雲端備份」進度，市府上周五已給正面回應。市府將目前「公辦民營托嬰中心監視畫面雲端備份」兩所試辦點，擴大為全市所有八十一所，所需經費超過一千萬元，若今年無法動支「第二預備金」，將在明年度編列預算辦理。對比高嘉瑜「疫情期間搞特權，回頭來攻擊認真做事的人，不羞愧嗎？」

另外，李彥秀也批評高嘉瑜法律、行政命令傻傻分不清楚：托嬰中心監視畫面之攝影與保存，受「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」規範，是「行政命令」層級，屬於行政部門職權。高嘉瑜身為法律系高材生，又當了三年立委，連最基本的法律、行政命令都傻傻分不清楚？愧對納稅人的血汗錢嗎？

李也提到，高嘉瑜三年立委都在睡嗎？法規不完備，新北市、台北市只能在「公辦民營」托嬰中心「試辦」雲端備份，難道私立托嬰中心的孩子不需要照顧嗎（北市還有近二百所私立托嬰中心）？事實上，現在出現虐童事件，絕大多數都是「私立托嬰中心」。民進黨完全執政七年，要修改法律、行政命令「易如反掌」。請問高擔任立委三年，為何不要求衛福部修改「行政命令」？為何不見高委員提出「強制雲端儲存」相關修法？

李彥秀批評，高嘉瑜慣用詭辯與作秀逃避責任，發現大事不妙，再用道歉與眼淚試圖脫身。也難怪被中間選民拋棄，被基層選民厭氣，被自己同志唾棄，還大言不慚自詡「孤勇者」！幼不幼稚？好不好笑？

李說，108年3月審查《兒少法》部分條文修正草案時，她不僅有提案，更在現場發言、積極溝通，最終提案獲得行政院與立院同仁支持，在院會三讀通過入法！用制度設計，降低虐童當事人再犯率！但「請問高委員，三年多立委任內，你有針對《兒少法》提過任何一條修正案嗎？沒有，沒有任何一條。」「沒做事就是沒做事，接受檢驗還生氣氣，這就是民進黨的傲慢，這就是高委員的嘴臉。」「2024架不適任作秀立委，全民一起來。」