美國務院高官指還沒敲定是否邀蔡總統赴美出席APEC 韓媒認為不排除

今年度亞太經合會（APEC）高峰會預定11月在舊金山舉行，東道主美國會否邀蔡英文總統親自赴美出席，打破自1993年以來的慣例，備受關注。美國國務院APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）4日在華府的國務院「外籍記者俱樂部」（FPC）記者會中針對相關提問表示，還沒做出最終決定。

南韓「朝鮮日報」6日獨家報導，莫瑞在前述記者會中表明，支持台灣的積極活動。另被問到美方會否邀蔡英文直接赴美參加正式名稱為「亞太經濟合作經濟領袖會議」（AELM）的年度APEC峰會時，莫瑞說，在邀請對象方面，美方尚未敲定要怎麼做，正聚焦處理邀請的所有程序。

該報導認為，從莫瑞的回答來看，美方並未排除邀蔡英文出席的可能性。

莫瑞還說，美方明確希望台灣以「平等會員」（equal member）、正式會員的地位，持續參與APEC。美方也知道中國大陸試圖阻礙台灣參與APEC，正了解台灣有無因此減少對APEC的參與或遭受限制。