錢變小！17項民生物資漲7.35% 藍委轟官員不如AI機器人

行政院主計總處公布最新的消費者物價指數（CPI），4月CPI年增率達2.35%，有17項民生物資漲幅達7.35%。國民黨立委李貴敏今表示，台灣出口表現不佳，一個月前連中央銀行都升息半碼，以其抑制通貨膨脹，她點名主計長朱澤民，多次否定有關國際通膨衝擊的示警，甚至宣稱台灣沒有通膨問題，用AI機器人把官員替換掉會不會好些？

李貴敏說，和主計總處等部會官員咬死台灣沒有通膨問題的鐵齒不同，央行理事們憂心政府電價上漲等因素將加劇通膨預期，為解燃眉之急，全體理事一致同意，利率連5升，以升息表達堅定抗通膨態度，抑制通膨預期。

李貴敏表示，要為央行的專業態度、訊息公開透明按個讚。於此同時，也要為部分內閣官員至今依舊用大內宣混淆民眾視聽的作法，深感遺憾與譴責。主計總處公布4月CPI年增率2.35%，已是通膨連21個月逾2%警戒值，連央行都擔心提高電價引發通膨預期連鎖反應，怎麼官員們還是不知不覺，自我感覺良好？

李貴敏指出，通膨有沒有減緩，外食族、菜籃族最有感，17項重要民生物資CPI年增率4月漲7.35%，創14年來新高，官員難道不吃小吃、不買菜，感受不到物價飛漲的壓力與民怨，和升斗小民活在平行宇宙？以為一碗蚵仔麵線還是不到30元的朱澤民，知不知道豬肉、蛋價一漲再漲，外食費居高不下，一出門荷包就失血，已是婆婆媽媽們的生活日常？

李貴敏提到，吃點街頭小吃是許多年輕朋友的小確幸，但從早餐到夜市，物價沸騰，漲價聲此起彼落。外食費2月年增率3.85%，3月就跳到了4.08%，4月再飆到4.41%。漲個不停，政府官員是沒感覺還是裝看不到？

李貴敏表示，這一波國際性的通貨膨脹警報，從2021下半年開始，至今各主要國家還深受通膨之苦而無從解套。相較於各國隨即出手壓抑通膨，台灣卻仍置之不理。朱澤民多次否定有關國際通膨衝擊的示警，甚至宣稱台灣沒有通膨問題，一年多下來，該準備的沒準備，超前部署也趨近於零，導致通膨與物價問題糾結成難以化解的民怨，生活日常的消費價格飛漲。無能無為的執政績效，用AI機器人把官員替換掉會不會好些？