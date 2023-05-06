翁達瑞將提誣告訴訟 高虹安發言人舉林智堅論文案打臉

自稱旅美教授的陳時奮以筆名「翁達瑞」在臉書多次評論新竹市長高虹安博士論文涉嫌抄襲，去年被高虹安提告妨害名譽後獲不起訴，今天稱將對高提起誣告自訴。對此，高虹安發言人施淑婷回應「遺憾有心人士惡意操作」，並指翁達瑞去年力挺前市長林智堅論文沒抄襲，結果林因抄襲被撤銷2個學位，誰在抹黑相信民眾能判斷。

陳時奮今天再度以筆名「翁達瑞」在臉書指控高虹安的美國辛辛那提大學博士論文涉抄襲。他表示，高虹安針對妨害名譽案並未聲請再議，全案不起訴確定，自己的律師分析「高虹安博士論文確實有抄襲的情節，亦為其自己所明知，卻仍執意反於真實而提出刑事告訴，此部分應有成立誣告罪之餘地。」

陳時奮表示，他將到台北地方法院對高虹安提起誣告的自訴，有3大理由分別為「展現我強烈的提告決心」、「可以減輕地檢署的負擔」、「誣告罪行明確易於舉證」，希望藉由司法裁決釐清自己揭發高虹安的論文抄襲，究竟是正當的公共評論或惡意的毀人名譽？以及高虹安對他提告誹謗，是正當的自保訴訟或濫訴的選舉作秀？

陳時奮還說，自己揭發高虹安的論文抄襲，係基於具體文件的比對，屬正當的公共評論，無誹謗情事；後續提起誣告自訴，更期待期待與高虹安在法庭對陣，讓司法釐清是非曲直。

針對陳時奮將提告誣告，高虹安發言人施淑婷說，高市長去年提告翁達瑞（本名陳時奮）抹黑高市長被美國指導教授除名一事，當時教授已經發公開聲明證實並無此事，翁事後也在臉書道歉，美國辛辛那提大學也正式函文聲明高市長的博士論文無研究不當。

「究竟是誰在抹黑，相信民眾有足夠智慧判斷。」施淑婷認為，陳時奮去年力挺林智堅前市長論文沒有抄襲，結果林前市長因抄襲而兩個學位被撤銷的事實，大眾都看在眼裡。且選舉結果也證明了新竹市民展現高度智慧，不會受到這些惡意造謠影響。