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孫大千問朱立倫與總統參選人：是否堅定反酒駕反抄襲

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千請教國民黨主席朱立倫以及有意成為國民黨總統候選人的政治領袖：國民黨是否仍然堅定地「反酒駕，反抄襲」？圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千請教國民黨主席朱立倫以及有意成為國民黨總統候選人的政治領袖：國民黨是否仍然堅定地「反酒駕，反抄襲」？圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千不滿國民黨主席朱立倫擬讓有酒駕、論文抄襲的桃園市議長邱奕勝侄子邱繼泰參選桃園六選區立委，請辭國民黨中央政策會副執行長。孫大千今天再表示，原來要用他的請辭，才能夠得到朱立倫幾句簡單的回應，可惜朱除了高喊團結，表達中立以外，竟然不敢針對國民黨是否仍然堅定「反酒駕，反抄襲」的立場做出宣示。

孫大千表示，朱立倫心知肚明，在他無意參選的情況下，桃園市第六選區的立委初選，由於特定勢力的強力介入，根本沒有人敢參選，有意參選的人也早被軟硬兼施的加以勸退。也就是說，在初選時將只會有一個人登記，而這位有強烈爭議的人選，就順理成章的成為了國民黨的立委候選人。這樣的中立，難道不是放水嗎？

孫大千表示，團結不代表和稀泥，中立更不代表放水。既然黨中央打算矇混過關，他只有再一次地公開請教朱立倫以及有意成為國民黨總統候選人的政治領袖們一個問題：國民黨是否仍然堅定地「反酒駕，反抄襲」？

孫大千說，他相信這是眾多的藍營支持者共同期待聽到的承諾和保證。請黨中央面對問題回應，不需要再浪費時間私下放話來修理他了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨 孫大千 朱立倫

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