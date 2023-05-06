美議員語出驚人「炸台積電嚇中國」 江啟臣：保台勿再延宕軍售

日前民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）出席米爾肯研究院（Milken Institute）全球會議，莫頓語出驚人表示，「要嚇阻中國最直接的辦法，就是告訴他們，如果你們要入侵台灣，美方就要炸毀台積電。」國民黨立委江啟臣今表示，可看出美國以國家利益為考量，美國要確保台積電，應是積極保護台灣，不要再延宕對台軍售。

江啟臣說，莫頓的說法已不是第一次出現。可以看出美國還是以自身國家利益為首要考量，這究竟為的是台灣安全還是台積電安全？為了威懾中共不惜毀掉台積電，毀掉台積電不只是毀掉台灣的護國神山，更是摧毀全球經濟，這是相當不智的想法、更是不可行的做法。

江啟臣強調，美國若想要確保台積電，應該是要積極保護台灣，維持台海穩定，不要再延宕對台軍售，積極協助台灣參與各項國際組織和經貿組織，提高台灣軍事和經濟各方面能量，建構整體的嚇阻實力，也應該要積極促成兩岸對話，避免發生衝突、擦槍走火而導致全球危機。