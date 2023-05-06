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「該見的都見了」夏立言訪華府：未來國民黨執政會維繫對美關係

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
國民黨副主席夏立言。華盛頓記者張文馨／攝影
國民黨副主席夏立言。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨副主席夏立言近日訪問華府，他5日表示，這趟華府行「該見的都見了」，對美方表達未來國民黨執政會持續維繫對美關係，並反駁美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）誤導前總統馬英九的訪中行。

夏立言表示，相信台北和華府的關係沒有最好，只有更好，未來國民黨執政會維持對美關係；若國民黨在本月下旬產生總統候選人，相信會有意願和興趣赴美訪問，希望屆時美方可以提供需要的服務和便利。

夏立言近日赴美國加州舊金山參加全美總支部代表大會，4日赴華府，6日啟程返台。

在華府期間，夏立言拜會美國行政部門官員，說明朱立倫的國防與對話的主張，以及相信跟中國大陸若有對話，可以降低雙方敵意，減少不必要的誤判，對台灣的國防與安全都有幫助。

麥考爾接受「日經亞洲評論」專訪時稱，馬英九訪問中國大陸的主要目的是與北京討論「傀儡人選」；夏立言表示，麥考爾的用詞用字非常不恰當且悖於事實，馬的訪中目的很清楚，一是掃墓，二是帶年輕學生去了解中華民國的歷史。

夏立言表示，麥考爾的談話是完全誤導，表達了麥考爾完全不了解中華民國目前的情況，完全不了解國民黨，希望有機會跟麥考爾聯繫，並對這些談話表達不滿。

夏立言 華府 國民黨

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