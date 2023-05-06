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遭爆出席詐騙集團春酒 鄭文燦：沒有往來、沒有關係

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
行政院副院長鄭文燦（左四）被指出席詐騙集團首腦春酒，回應「沒有往來、沒有關係」。記者陳敬丰／攝影
行政院副院長鄭文燦（左四）被指出席詐騙集團首腦春酒，回應「沒有往來、沒有關係」。記者陳敬丰／攝影

行政院副院長鄭文燦昨日遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料，與im.B詐欺案主嫌曾國緯「走很近」，鄭文燦辦公室駁斥以1張照片影射不負責任，徐巧芯反嗆等於承認出席詐騙首腦春酒。鄭文燦今被問及，再次強調「沒有往來，也沒有關係」。

Im.B借貸媒合平台遭爆詐騙25億元，徐巧芯發現鄭文燦曾出席該平台負責人曾國緯設立公司的春酒，「走得很近」，並繼續追問，如何認識曾國偉女友張淑芬？誰邀約鄭文燦出席春酒？為何決定前往？行政院說要打詐，副院長卻是詐騙集團首腦幫兇，何其諷刺。

鄭文燦今與行政院長陳建仁等到宜蘭蘇澳溪視察分洪工程，再被問及此事，表示自己和詐騙集團「沒有往來，也沒有關係」，檢察官與警方的調查結果可以深刻確認這一點，經得起考驗，打擊詐騙集團是責無旁貸的責任，部分人士請勿無限上綱，任意連結。

徐巧芯發現鄭文燦出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。圖／取自YouTube「豐沛國際」
徐巧芯發現鄭文燦出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。圖／取自YouTube「豐沛國際」

詐騙集團 鄭文燦 行政院

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