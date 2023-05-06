遭爆出席詐騙集團春酒 鄭文燦：沒有往來、沒有關係

行政院副院長鄭文燦昨日遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料，與im.B詐欺案主嫌曾國緯「走很近」，鄭文燦辦公室駁斥以1張照片影射不負責任，徐巧芯反嗆等於承認出席詐騙首腦春酒。鄭文燦今被問及，再次強調「沒有往來，也沒有關係」。

Im.B借貸媒合平台遭爆詐騙25億元，徐巧芯發現鄭文燦曾出席該平台負責人曾國緯設立公司的春酒，「走得很近」，並繼續追問，如何認識曾國偉女友張淑芬？誰邀約鄭文燦出席春酒？為何決定前往？行政院說要打詐，副院長卻是詐騙集團首腦幫兇，何其諷刺。