遭爆出席詐騙集團春酒 鄭文燦：沒有往來、沒有關係
行政院副院長鄭文燦昨日遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料，與im.B詐欺案主嫌曾國緯「走很近」，鄭文燦辦公室駁斥以1張照片影射不負責任，徐巧芯反嗆等於承認出席詐騙首腦春酒。鄭文燦今被問及，再次強調「沒有往來，也沒有關係」。
Im.B借貸媒合平台遭爆詐騙25億元，徐巧芯發現鄭文燦曾出席該平台負責人曾國緯設立公司的春酒，「走得很近」，並繼續追問，如何認識曾國偉女友張淑芬？誰邀約鄭文燦出席春酒？為何決定前往？行政院說要打詐，副院長卻是詐騙集團首腦幫兇，何其諷刺。
鄭文燦今與行政院長陳建仁等到宜蘭蘇澳溪視察分洪工程，再被問及此事，表示自己和詐騙集團「沒有往來，也沒有關係」，檢察官與警方的調查結果可以深刻確認這一點，經得起考驗，打擊詐騙集團是責無旁貸的責任，部分人士請勿無限上綱，任意連結。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言