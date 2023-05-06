民進黨批票投國民黨核廢無法擋 朱立倫反批只會擺爛

力爭國民黨總統初選的郭台銘連日倡議核電，民進黨日前批評，國民黨從頭到尾就只會一昧反對，卻提不出任何完整的能源轉型政策，其實國民黨就是支持核電，難怪很多網友都說「票投國民黨，核廢無法擋」。國民黨主席朱立倫今天到台中受訪表示，民進黨執政多年來沒有花過一點心力處理核廢，就是擺爛、拖延，只有國民黨重返執政，才會針對台灣整個能源政策做最完整的規劃。

鴻海集團創辦人郭台銘拋出核能議題，民進黨日前批評，關於能源政策，國民黨縣市長正上演「全員逃避中」，從頭到尾就只會反對，卻提不出任何完整的能源轉型政策，連郭台銘的核電主張都迴避躲藏，看來只是虛晃一招；其實國民黨就是支持核電，請大聲說出來，難怪很多網友都說「票投國民黨，核廢無法擋」。

朱立倫今天上午到台中世界貿易中心出席全國青工基層分會長座談會，他表示，民進黨執政最大特點就是凡事擺爛、拖延，請問民進黨執政多年來沒有花過一點心力處理核廢，就是擺爛、拖延，丟給全民與地方政府；做為真正應該負起責任的中央政府沒有積極解決，只有國民黨重返執政，才會針對台灣整個能源政策做最完整的規劃。

朱立倫說，第一要件為了國家安全、全民需求，絕對不可以缺電，不要像民進黨喊出完全不可能的口號，甚至置國家安全於不顧，把所有核電廠都關了，然後火力全開或是全民缺電？

朱立倫強調，核廢與核安問題是全民共識，一定要核安才能使用核電，核廢一定要積極的處理，要認真去解決，中央有這個責任要扛起責任，擺爛、拖延就是不負責任的做法，國民黨會務實的，一定要確保核安的問題，核廢一定要處理。