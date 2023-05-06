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司法院秘書長 「黑馬」吳三龍接任

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導
司法院秘書長將由懲戒法院法官吳三龍接任。圖／聯合報系資料照片
司法院秘書長將由懲戒法院法官吳三龍接任。圖／聯合報系資料照片

司法人事近期調動頻繁，司法院秘書長林輝煌將擔任懲戒法院院長，總統府昨天再公布懲戒法院法官吳三龍接任秘書長一職，任期自六月一日生效，被認定是「黑馬」出線。

吳三龍現年六十八歲，政治大學法律系研究所碩士畢業，司法官訓練所司法官班第廿期結業，曾擔任一、二、三審法官、庭長或院長，資歷完整，現為懲戒法院法官。

吳三龍任職最高法院期間，曾是判決捷運殺人案凶嫌鄭捷死刑定讞的陪席法官；任職懲戒法院時，曾審理前公務員懲戒委員會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當飲宴案、基隆地方法院前法官陳志祥狀告司法院案、中央研究院前院長翁啟惠懲戒案。

然而，現任司法院秘書長林輝煌早年被視為司法改革大將，五年前由雲林地院法官接任新北地院院長，二○一九年升任司法院秘書長，令外界訝異，而林將接任懲戒法院院長消息一出，基層反彈聲音不少。

有法官在論壇寫道，林調任懲戒法院院長是「明升暗貶」，但是人人稱羨的大涼缺，林身為改革派，不是司法院長許宗力眼中既得利益反革命的守舊法匠分子，而破格拔擢「Ｎ級跳」，功臣身退時卻走「老屁股」的路，在閒缺等退領高額退休金，「為什麼不回去第一審現場為司法打拚？」

法官質疑，林輝煌任秘書長期間，想不出對司法有何值得一提的建樹，近年司改派當道，司法反而每況愈下，法官士氣渙散、價值混亂，是司法一直向下沉淪的最重要原因。

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