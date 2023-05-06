運安會傳內鬥 執行長又換人

國家運輸安全調查委員會前主委楊宏智今年二月被爆出上班時間出外訪友，自請辭職，但三個多月來，運安會內部卻傳出不少內鬥情事，人事更迭不斷，不僅被爆出濫領加班費的原主秘涂靜妮去職，改由姚辰安接任，負責調查任務分派等工作內容的幕僚主管執行長，也從上月起由林沛達換成現任水路調查組組長兼次席調查官蘇水灶代理。

據了解，楊宏智因媒體爆料一事去職，內部陰謀論不斷，相關不滿情緒也浮上檯面，運安會內部「挺楊派」質疑是許悅玲和涂靜妮聯手將資料外洩給媒體，專委李綱更曾在內部群組對代理主委、現任副主委許悅玲公開嗆聲，原本較偏向楊宏智的前執行長林沛達也被換掉，改由蘇水灶代理。

運安會表示，因楊前主委於今年二月十三日請辭生效，因此依前揭規定辦理，於今年三月底適時調整執行長職務，現由蘇水灶代理。另依組織法，主任委員出缺後，三個月內需派任新主委，預期五月中旬新主委到任後，屆時將有新的人事安排。