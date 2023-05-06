快訊

澳籍交換生中毒…女密友坦承買老鼠藥 疑不願讓他離台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運安會傳內鬥 執行長又換人

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
運安會前主委楊宏智（中）。本報資料照片
運安會前主委楊宏智（中）。本報資料照片

國家運輸安全調查委員會前主委楊宏智今年二月被爆出上班時間出外訪友，自請辭職，但三個多月來，運安會內部卻傳出不少內鬥情事，人事更迭不斷，不僅被爆出濫領加班費的原主秘涂靜妮去職，改由姚辰安接任，負責調查任務分派等工作內容的幕僚主管執行長，也從上月起由林沛達換成現任水路調查組組長兼次席調查官蘇水灶代理。

據了解，楊宏智因媒體爆料一事去職，內部陰謀論不斷，相關不滿情緒也浮上檯面，運安會內部「挺楊派」質疑是許悅玲和涂靜妮聯手將資料外洩給媒體，專委李綱更曾在內部群組對代理主委、現任副主委許悅玲公開嗆聲，原本較偏向楊宏智的前執行長林沛達也被換掉，改由蘇水灶代理。

運安會表示，因楊前主委於今年二月十三日請辭生效，因此依前揭規定辦理，於今年三月底適時調整執行長職務，現由蘇水灶代理。另依組織法，主任委員出缺後，三個月內需派任新主委，預期五月中旬新主委到任後，屆時將有新的人事安排。

運安會 加班費 主管

延伸閱讀

主委去職後運安會主管職再異動 執行長由蘇水灶代理

北捷板南線為何不能直接延伸到基隆？ 鐵道局點出難題

國軍新一波人事 5月1日多位政戰將領異動

自駕輔助撞工程車近九成 立委質疑法規跟不上？運安會：權責在交通部！

相關新聞

幕僚出身看《人選之人》感觸多 林智堅親曝「最不想面對的問題」

台劇《人選之人-造浪者》上映後討論度熱烈，新竹市前市長林智堅也是從助理轉進政壇，他今天在臉書發文分享觀影心得，對劇中刻畫...

運安會傳內鬥 執行長又換人

國家運輸安全調查委員會前主委楊宏智今年二月被爆出上班時間出外訪友，自請辭職，但三個多月來，運安會內部卻傳出不少內鬥情事，...

司法院秘書長 「黑馬」吳三龍接任

司法人事近期調動頻繁，司法院秘書長林輝煌將擔任懲戒法院院長，總統府昨天再公布懲戒法院法官吳三龍接任秘書長一職，任期自六月...

盤點立委精彩內戰 有人當不了朱8屆 有人敗選反變高官

今年藍綠立委黨內初選廝殺激烈，例如國民黨台北市的「芯費大戰」、民進黨北市「堅偉之戰」、台南市「兩個女人的戰爭」等，初選結果，國、民兩黨都有老將或現任立委落馬。回顧近年藍綠黨內初選現任大咖被挑戰成功案例層出不窮，藍營曾有7連霸女將初選敗北，當不了「朱8屆」，綠營也有6連霸立委被同志擊敗，但後來反而「高升」擔任監察委員。

民眾黨籲逃逸外勞就地合法 溫玉霞：變相鼓勵非法逃逸

民眾黨團今天舉行記者會，呼籲政府善用「行政豁免」及「合法轉換」概念，透過就業服務法修法，加入豁免條款做為誘因，將失聯移工...

疑不滿朱立倫態度…孫大千辭政策會副執行長 藍營發聲了

國民黨前立委孫大千今天表示，他沒有辦法支持一名有2次酒駕紀錄、論文抄襲被撤銷學位的人代表國民黨參選桃園市立委，黨主席朱立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦