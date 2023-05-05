民眾黨籲逃逸外勞就地合法 溫玉霞：變相鼓勵非法逃逸

民眾黨團今天舉行記者會，呼籲政府善用「行政豁免」及「合法轉換」概念，透過就業服務法修法，加入豁免條款做為誘因，將失聯移工導向合法的勞動力市場。國民黨立委溫玉霞晚間發文反對，認為這是變相鼓勵非法逃逸，罔顧台灣法律尊嚴，也欠缺通盤考量，恐助長在台的非法及逾期停居留外籍人士，直言「茲事體大」！

溫玉霞指出，逃逸外勞就地合法，違反台灣法律和道德準則；台灣法律是為了保護公民權益和維護社會秩序制定的，但逃逸外勞是投機、非法行為，這樣的錯誤不該沒緣由及依據就予以特赦，「難道鼓勵非法逃逸是台灣價值嗎？」

溫玉霞認為，逃逸外勞就地合法的做法會對社會帶來嚴重後果，將帶來一連串經濟、社會、文化和安全等問題，恐對國家、社會造成極大衝擊。

溫玉霞指出，目前台灣有8萬4千多名逃逸外勞，近四成以上大多從弱勢失能家庭中逃逸，再於社會各處領取不法薪資滯留台灣，不僅沒有依法繳稅，甚至透過地下匯兌將打黑工的薪資匯出。如果將這8萬4千的失聯移工「就地合法」，勢必導致移工市場更加複雜，進而影響到台灣雇主的權益，此舉將對逃逸外勞問題帶來錯誤的解決方式，也違反國際對合法移工的保護規範。

溫玉霞表示反對逃逸外勞就地合法，相關部門應盡速協調尋找更符合國情與法律的解決方案，尤其是勞動部，更應認真檢討七零八落的移工政策，前幾年宣稱要增加移工來源國，避免受限於既有勞動力輸出國的因素而影響台灣的勞動力引進，如今進度在哪？

溫玉霞批，勞動部對8萬多非法移工滯台的問題袖手無為、拿不出專業有效的解方。