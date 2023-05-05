幕僚出身看《人選之人》感觸多 林智堅親曝「最不想面對的問題」

台劇《人選之人-造浪者》上映後討論度熱烈，新竹市前市長林智堅也是從助理轉進政壇，他今天在臉書發文分享觀影心得，對劇中刻畫的政治幕僚經歷感觸很深。他還透露這陣子這段時間停下來後「最不想面對的就是眼睛老花的問題」，手機越拿越遠，希望大家給點建議，讓他有老花眼鏡之外的選擇。

林智堅說，最近追完了《人選之人》開始看相關的報導來回味，除了演員演技外，面對劇情也跟許多幕僚世代的朋友一樣感觸很深；自己從助理開始做起，經歷了議員到地方首長，從選舉造浪者到自己站上那個浪頭，劇裡很多幕僚的細節都曾身歷其境。

林智堅也分享，看到劇中把工作擺第一的家競惹老婆生氣，不禁為自己捏一把冷汗，只能說過去好長一段時間好險太太多體諒。無論是幕僚或是政治人物，大家總是工作優先，其他排後甚至顧不上自己的健康。

林智堅去年選後沉寂，鮮少曝光，臉書發文頻率也減少許多。他也在發文中透露，這段時間停下來後才感覺到自己身體的變化，白頭髮變多，越來越早起床，其中最不想面對的就是眼睛老花的問題。

林智堅也附上一張用放大鏡閱讀手機文字的照片，表示前陣子和太太出門旅行，看到這個有放大鏡功能的小物，充滿設計感，在太太的慫恿下買了，對於為了閱讀文字，手機越拿越遠的他來說，真的是一大神器，不過用的時候就顯老了。

今年47歲的林智堅最後也表示，不知道同年的朋友是否有相同的困擾，給點建議讓他有老花眼鏡之外的選擇。