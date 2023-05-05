快訊

晚間又搖了！日本石川縣再發生規模5.8「極淺層地震」 深度僅10公里

獨／離岸風電首例 允能、海能風場因建置延宕確定挨罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幕僚出身看《人選之人》感觸多 林智堅親曝「最不想面對的問題」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
前新竹市長林智堅。圖／聯合報系資料照片
前新竹市長林智堅。圖／聯合報系資料照片

台劇《人選之人-造浪者》上映後討論度熱烈，新竹市前市長林智堅也是從助理轉進政壇，他今天在臉書發文分享觀影心得，對劇中刻畫的政治幕僚經歷感觸很深。他還透露這陣子這段時間停下來後「最不想面對的就是眼睛老花的問題」，手機越拿越遠，希望大家給點建議，讓他有老花眼鏡之外的選擇。

林智堅說，最近追完了《人選之人》開始看相關的報導來回味，除了演員演技外，面對劇情也跟許多幕僚世代的朋友一樣感觸很深；自己從助理開始做起，經歷了議員到地方首長，從選舉造浪者到自己站上那個浪頭，劇裡很多幕僚的細節都曾身歷其境。

林智堅也分享，看到劇中把工作擺第一的家競惹老婆生氣，不禁為自己捏一把冷汗，只能說過去好長一段時間好險太太多體諒。無論是幕僚或是政治人物，大家總是工作優先，其他排後甚至顧不上自己的健康。

林智堅去年選後沉寂，鮮少曝光，臉書發文頻率也減少許多。他也在發文中透露，這段時間停下來後才感覺到自己身體的變化，白頭髮變多，越來越早起床，其中最不想面對的就是眼睛老花的問題。

林智堅也附上一張用放大鏡閱讀手機文字的照片，表示前陣子和太太出門旅行，看到這個有放大鏡功能的小物，充滿設計感，在太太的慫恿下買了，對於為了閱讀文字，手機越拿越遠的他來說，真的是一大神器，不過用的時候就顯老了。

今年47歲的林智堅最後也表示，不知道同年的朋友是否有相同的困擾，給點建議讓他有老花眼鏡之外的選擇。

新竹市前市長林智堅最近面臨眼睛老花問題，看手機要用放大功能的輔助小物。圖／取自林智堅臉書
新竹市前市長林智堅最近面臨眼睛老花問題，看手機要用放大功能的輔助小物。圖／取自林智堅臉書

林智堅 老花

延伸閱讀

不滿朱立倫擬讓邱繼泰選立委 孫大千辭政策會副執行長

問「林智堅真實姓名」的法官退休了 論文抄襲案換人審

議員陳世軒貼柯文哲看大都會球場草皮 網酸：應邀林智堅考察

林智堅與家人首次共度兒童節 發文「盼孩子原諒爸爸過去的缺席」

相關新聞

幕僚出身看《人選之人》感觸多 林智堅親曝「最不想面對的問題」

台劇《人選之人-造浪者》上映後討論度熱烈，新竹市前市長林智堅也是從助理轉進政壇，他今天在臉書發文分享觀影心得，對劇中刻畫...

疑不滿朱立倫態度…孫大千辭政策會副執行長 藍營發聲了

國民黨前立委孫大千今天表示，他沒有辦法支持一名有2次酒駕紀錄、論文抄襲被撤銷學位的人代表國民黨參選桃園市立委，黨主席朱立...

民眾黨籲逃逸外勞就地合法 溫玉霞：變相鼓勵非法逃逸

民眾黨團今天舉行記者會，呼籲政府善用「行政豁免」及「合法轉換」概念，透過就業服務法修法，加入豁免條款做為誘因，將失聯移工...

批蔡政府被陳水扁綁架 賴士葆：總統府逃避讓他更囂張跋扈

前總統陳水扁日前北上為將入監服刑的兒子、民進黨高雄市議員陳致中請願，引發陳水扁是否有必要繼續准許保外就醫的爭議。國民黨立...

司法院新任秘書長出爐！懲戒法院法官吳三龍接任 曾審過石木欽案

總統府日前核准懲戒法院院長李伯道5月8日退職，由司法院秘書長林輝煌將接任懲戒法院院長，而秘書長一職由蔡英文總統令懲戒法院...

綠委關注媒體分潤機制 盼修法成立數位發展基金

為保障新聞業在數位市場發展，澳洲國會通過新聞媒體與數位平台強制議價法，明定跨國數位平台如Google、Meta應對使用新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦