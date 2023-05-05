侯友宜王不見王 賴清德參香民眾沸騰

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聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市鶯歌區碧龍宮今恭賀龜公廟八卦祖師聖誕，賴清德副總統於晚間6點半準時出現。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌區碧龍宮今恭賀龜公廟八卦祖師聖誕，賴清德副總統於晚間6點半準時出現。記者李定宇／攝影

新北市鶯歌區碧龍宮今恭賀龜公廟八卦祖師聖誕，邀請賴清德副總統、新北市長侯友宜到場，現場也在入口處布置兩人歡迎告示，但新北市長侯友宜臨時有事未到場，賴清德副總統則於晚間6點半準時出現，伴隨著民眾高喊「凍蒜！」聲，向八卦祖師參香祭拜。

民進黨積極布局選情，繼去年八月總統蔡英文至新北鶯歌參拜後，賴清德副總統今晚與立委蘇巧慧再次到鶯歌碧龍宮參拜。蘇巧慧表示，賴清德擔任行政院長任內大力補助新北市，新北人一定要大力支持新北出身子弟，現場支持群眾高喊賴清德當選、蘇巧慧當選等支持口號。

賴清德表示，過去時常聽說「三月十六天公生，鶯歌熱鬧到半暝」，今天來到碧龍宮發現四周都停滿車，人潮就如同傳說一般，非常高興能到鶯歌向八卦祖師祝壽。賴清德在現場表示他是在新北萬里的礦區由母親扶養長大，從小立志做醫生，好不容易成為成大內科醫生。

賴清德指出，過去蔡英文總統帶領台灣打下很好的基礎，很希望可以和大家一同打拚，讓台灣民主更深化，讓兩岸和平可以維持，讓台灣經濟更加發展。賴清德強調，政府一定會解決黑金槍毒的問題，讓社會更安定，同時讓年輕人看到希望，中年人可以實現理想，老年人可以得到照顧。

蘇巧慧表示，賴清德擔任行政院長時就大力補助新北市，這幾年鶯歌獲得中央挹注非常多的資源，讓鶯歌各項大型建設真正動起來，包括捷運三鶯線、三鶯大橋改建等，每一項都為鶯歌打下紮實基礎。碧龍宮現場除湧入群眾支持，市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書，前立法委員廖本煙、碧龍宮主委周德永也到場力挺。周德永表示，賴清德親和力滿點，明年一定能高票當選。

賴清德副總統則於晚間6點半準時出現，伴隨著民眾高喊「凍蒜！」聲向八卦祖師參香祭拜。記者李定宇／攝影
賴清德副總統則於晚間6點半準時出現，伴隨著民眾高喊「凍蒜！」聲向八卦祖師參香祭拜。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌區碧龍宮今恭賀龜公廟八卦祖師聖誕，邀請賴清德副總統、新北市長侯友宜到場，現場也在入口處布置兩人歡迎告示，但新北市長侯友宜臨時有事未到場。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌區碧龍宮今恭賀龜公廟八卦祖師聖誕，邀請賴清德副總統、新北市長侯友宜到場，現場也在入口處布置兩人歡迎告示，但新北市長侯友宜臨時有事未到場。記者李定宇／攝影

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