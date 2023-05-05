基隆市府追加預算43億歷年之最 議會直播增可回播不漏看

基隆市議會第20屆第1次定期會8日開始，此次市府提出追加預算高達43億餘元，為歷年最多金額，主要有電動車補助案。議長童子瑋說，此會期起，議會網路直播系統新增回播功能，民眾可隨時上網看，「上廁所也不會錯過」。

基隆市長謝國樑此次會期提出3億7千多萬元電動車補助追加預算案，補助1萬2千萬，盼能獲得議會通過後開始執行。

此次定期會為期1個月，提案包含民政51案、財政14案、建設105案、教育17案，總共187案。議會說，此次基隆市府提出追加預算高達43億5502萬元，為歷年最多金額。

童子瑋說，因應專案說明會日益增加，也為了讓議會順利進行，專案說明會主持人改由相關業務的審查會召集人擔任，有別於以往是由市府指派官員擔任主持人。

童子瑋上任後打造開放的議會，議會網路直播系統本會期新增回播功能，讓關心議事的民眾可以隨時上網觀看，不會錯過任何重要質詢內容。市議員提案內容與每天議會討論事項也都可以在議會網站中議程資訊欄搜尋到，讓議員質詢監督市府各項施政更加公開透明。

童子瑋說，網路直播功能設置回播功能，就是要讓市民朋友就算上個廁所，也不會錯過市議員的任何一段質詢內容。定期會也把行之多年，市議員每人提問質詢6分鐘縮短為3分鐘，讓市府官員做出更詳盡的回答。